Ang Senado nga nalumos sa kahadlok ug ambisyon

NI Wilfredo G. Anoos, Dev.Ed.D., FRIEdr
Sa usa ka nasod nga daw nag-anam kagubot ang politika, ang Senado nahimong sentro sa usa ka drama nga dili na lang ordinaryong panaglalis sa gahom, kondili usa ka hulagway sa kahadlok, ambisyon, ug pagluib sa katungdanan.
Si Senador Lapuk, nga dugay nang wala makabalik sa Senado sulod sa unom ka bulan, nagpabiling nagtago tungod sa kahadlok nga dakpon siya sa International Criminal Court (ICC). Nalambigit siya sa mga alegasyon sa mga patay sa nasod nga giingong resulta sa gubat batok sa droga nga gimando ni Presidente Goding batok sa iyang mga kaaway sa negosyo sa druga.
Sulod sa iyang pagkalaylo, ang Senado nagpadayon sa ilang buluhaton, apan ang presensya ni Lapuk nahimong multo sa politika. Ang mga tawo naghisgot-hisgot nga siya daw dili na gayod motungha, apan sa kalit nga mando ni Senador Kaldero nakapausab sa tanan. Si Kaldero, usa ka politiko nga nailhan sa iyang ambisyon ug kahanas sa pagmaniobra sa gahom, nagplano og usa ka lakang nga gitawag sa uban og “kodeta sulod sa Senado.”
Ang tumong: kuhaon ang presidensya sa Senado ug gamiton ang kahimtang ni Lapuk isip instrumento sa iyang plano. Sa usa ka buntag nga bugnaw ug mabug-at ang kahanginan, si Senador Lapuk miabot sa edipisyo sa Senado. Ang iyang nawong puno sa kabalaka, ug ang iyang lakang daw nagpanuko, sama sa usa ka tawo nga naglakaw-dagan padulong sa kaugalingong silot. Dungan niini, ang mga ahente sa NBI naa na sa palibot sa Senado, nagbantay ug nag-andam sa pagsilbi unta sa warrant of arrest batok kaniya.
Apan imbes nga mohunong, si Lapuk misaka sa hagdan nga nagdagan, nagka-umod-umod, nagkurog ang mga tuhod. Ang iyang hunahuna puno sa pangutana: kaluwasan ba o kamatayon sa politika ang naghulat kaniya sa sulod? Samtang nagkaduol siya sa plenaryo, ang tensyon misaka. Ang mga kawani nabalaka, ug ang Senado nahimong daw entablado sa usa ka drama.
Sa kalit, pinaagi sa impluwensya ni Kaldero ug sa iyang mga kaalyado nga nagdominar sa mayorya, nahitabo ang usa ka paspas nga pagpuli sa liderato. Sa usa ka proseso nga giingong legal sa porma apan kuwestiyonable sa prinsipyo, napukan ang naunang lider ug si Kaldero nahimong bag-ong Presidente sa Senado. Ang iyang mga kaalyado namakpak, samtang ang uban naghilom, nagtan-aw sa usa ka institusyon nga daw naguba ang haligi sa pagkamatinud-anon.
Ang presensya ni Lapuk,imbis magdala og hustisya, nahimo hinuon nga hinungdan sa dugang nga kagubot. Ang uban misupak sa ideya nga dili siya dakpon samtang anaa sa sulod, bisan pa man og giingon nga siya usa ka pugante sa balaod. Alang sa uban, kini klaro nga pagbaliko sa hustisya—nga kon ang usa ka tawo naa sa gahom, masalipdan siya, apan kon wala, dali siyang pasanginlan ug ipadakop. Samtang milabay ang mga oras, ang Senado nga unta simbolo sa demokrasya nahimo hinuon nga daw tagoanan sa mga tawong gipangita sa balaod ug sa ilang mga kaalyado. Ang hustisya, nga unta patas ug walay pinili, nahimong masaligon sa kon si kinsa ang makadaog sa gahom sa mayoriya.
Sa katapusan, ang nasod napugos sa pagpangutana: kon ang mga institusyon nga gitukod aron moprotekta sa katawhan mao na mismo ang naglibog sa ilang papel, kinsa pa man ang saligan? Ug kon ang kamatuoran mabali tungod sa gahom ug interes, tinuod ba nga kining nasura gibiyaan na sa Ginoo, o ang katawhan mismo ang mibiya sa kamatuoran.
Sa karon, nagpadayon ang pagpangita kang Senador Lapuk, samtang siya usab nagpadayon sa pagtago ug paglikay. Misulay siya og pa-file og Temporary RestrainiOrder (TRO) sa Korte Suprema aron mapugngan ang pagdakop kaniya, apan kini gi-deny sa hukmanan. Bisan pa niini, wala gihapon siya mopakita sa dayag, ug nagpadayon ang kahadlok nga siya madakpan sa bisan unsang oras.
Ang kahimtang nahimong mas lisod kay ang Senado mismo naglibog kon ang balaod ba ang sundon o ang politika. Sa tunga-tunga sa gahom, kahadlok, ug ambisyon, ang tinuod nga hustisya nagpakita nga mao pay labing lisod pangitaon sa nasod nga nagkaguliyang sa kaugalingong mga lider.