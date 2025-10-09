Ang tago nga mga busay sa Camotes

Ang mga isla sa Camotes nga nahisakop sa Lalawigan sa Sugbo, ilado sa ilang maanindot nga mga baybayon ug langob. Kini maoy kanunay nga nakapadani sa mga lokal ug internasyonal nga mga turista. Tungod sa talagsaon nga katahom sa lugar, daghan ang mobalik-balik sa pagduaw, daw sama nga gilamat sila sa kaanyag niini.
Aduna sab uban nga nipili nga magpabarog og balay o puy-anan sa isla alang sa ilang pagretiro, kay ang lugar angay gyud kaayo alang sa malinawon ug hinayhinay nga pamaagi sa pagpuyo, tinuod nga island vibes.
Kon imong tan-awon ang isla samtang nagaduol ka niini sakay sa barko, imong makira ang baga nga kakahuyan nga nagtabon sa yuta. Pag-abot nimo sa isla, diha na nimo makita nga adunay mga kaumahan sa mais ug humay, labi na gyud sa Lungsod sa Poro.
Adunay kaugalingong sistema sa irigasyon ang isla nga bisan pa sa ting-init, padayon ang agas sa tubig gikan sa iyang tinubdan, ingon sa walay pagkahubas.
Tungod niini, napamatud-an nga aduna pa gyuy laing tinagoang katahom ang isla nga angay pud duawon. Mao kini ang akong nadiskobrehan sa akong pagbisita sa mga kasuokan sa isla, ilabi na sa mga Lungsod sa Poro ug Tudela. Adunay falls nga tinago nga mas mohayag ang katahom panahon sa ting-uwan, sama sa karon.
Sa Lungsod sa Tudela, duha ka falls ang akong nabisita—ang Gin-awitan ug ang Busay Falls. Samtang sa Lungsod sa Poro, anaa ang Panganuron Falls ug Cansabusab. Atol ning pagsulat, ang Busay Falls dili pa maliguan tungod sa nahitabong landslide. Ang Gin-awitan Falls maanindot gyud kay kini adunay upat ka chambers.
Base sa akong nakita, ang labing nindot kaliguan mao ang Panganuron, Gin-awitan, ug Busay Falls.
Ang ubang mga falls mahubsan panahon sa ting-init, samtang ang uban nagpadayon ang dagayday sa tubig pero nikunhod lang ang kadaghanon.
Dili lang kini nga mga falls ang imong makita, aduna pa’y ubang gagmay pero maanindot gihapon nga mga falls. Kasagaran niini mahubsan panahon sa ting-init.
Gawas nga matahom ug makadani ang mga lugar, libre ra sab ang pagsulod ug pagkaligo.
Pero mas maayo nga mangutana ka sa mga residente nga suhito sa dapit aron magiyahan ka, kay ang kasagaran nga agianan sudlunon ug nanginahanglan og giya.
Kon ikaw dili taga Camotes, sa imong sunod nga pagbisita, suwayi ang pagsuroy sa mga falls nga akong nahisgutan aron makasinati ka og lain nga klase sa island adventure. /