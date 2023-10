Ang tin-aw'ng sapa sa Mampurog, Camarines Norte

Ihikling una nato ang pa-dagat kay diay suroy nga masinati sab ang adventure sa kinaiyahan dungan sa malinawong relaxation nga gaan ra sa bulsa.

Kining tanan gitanyag sa Club Noah Eco-Resort nga nahi­mutang sa munisipalidad sa San Lorenzo Ruiz, Barangay Mam­purog, Daet, Camarines Norte.

Usa sa mga atraksiyon sa maong establisemento ang duol nga Mampurog River, inila nga sapa sa probinsiya, tungod sa tin-aw ug bugnaw’ng tubig hinungdan nga daghan ang maengganyo sa pagpangaligo sa maong sapa nga gilibutan sa baga nga mga tanom.

Sa ibabaw nga bahin ang long-span hanging bridge nga mitadlas sa sapa.

Pipila pa lang ka mga dayo ang naka-diskubre sa maong lugar nga usa sa mga napreserbar nga sapa ug popular kaayo nga kapilian sa mga manuroyay ug magpiknik ilabi na panahon sa ting-init.

RESORT

Human sa pagkalingaw sa pagtampisaw sa sapa sa Mampurog, ang duol nga Club Noah Eco-Resort haom sa inyong gikinahanglang pagpahuway ug panagtapok sa pagpangaon sa inyong bitbit nga bawon.

Sa entrance fee nga P10, maka-access ka na sa maong resort nga bukas gikan sa alas 7 sa buntag ngadto na sa alas 6 sa gabii.

Laing skedyul niadtong buot mopalabay sa gabii, check-in sa alas 5 sa hapon ngadto na sa alas 9 sa buntag sunod adlaw.

Ang Club Noah dili sakit sa bulsa tungod kay ang ilang mga accommodation igo lang base sa inyong mapilian; cabanas ba o kuwarto, mamahimong moduaw sa ilang official Facebook page o website alang sa dugang detalye sa ilang rates.

Sa pagkakaron wa pay kan-anan o tindahan ang maong lugar busa bring your own baon. Apan hinumdomi nga ipabilin nga limpyo ang lugar ug batasana ang Leave No Trace (LNT) ug Clean as You Go (Claygo).

UNSAON PAG-ADTO?

Gikan sa Camambugan, Daet Terminal, sakay og jeep padulong sa San Lorenzo Ruiz ug hangyoa ang drayber nga ihatod ka sa Club Noah Eco-Resort nga adunay pletehan nga P20 lang alang sa one-way nga biyahe, ug ang biyahe molanat su’d sa 20-30 minutos.

Mahibaw-an nimo nga miabot ka na sa maong lugar kon imong makit-an ang matahum nga resort, nga nahimutang atubangan mismo sa Mampurog Elementary School.

Manuroy na ta!