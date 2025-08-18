Angara misaad pagtabang sa pagtukod og dugang classrooms sa Mandaue City

Nisaad si Department of Education (DepEd) Secretary Sonny Angara og hingpit nga suporta sa pagtukod og bag-ong mga pasilidad sa eskwelahan sa Mandaue City.
Apil sa tabangan ang extension building alang sa Don Gerardo Llamera National High School ug ang giplanong mid-rise school building sa Barangay Paknaan.
Gibisita ni Angara ang Don Gerardo Llamera National High School niadtong Lunes, Agusto 18, 2025, diin gisugat siya ni DepEd Central Visayas Director Salustiano Jimenez, Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano, ug Kongresista Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon.
Gilibot niya ang classrooms, gisusi ang mga pasilidad, ug nakig-istorya sa mga magtutudlo, estudyante, ug mga opisyal sa eskwelahan aron matimbang-timbang ang kasamtangang sitwasyon.
Giila ni Angara ang dinalian nga panginahanglan sa eskwelahan alang sa dugang mga classroom ug kahimanan nga namatikdan nga ang kasamtangang ratio sa estudyante ngadto sa classroom niabot na sa 1:83.
Aron masulbad ang kahuot, gisugyot sa mga lokal nga opisyal ang pagtukod og bag-ong extension sulod sa bakanteng lote nga gisaad ni Angara nga suportahan.
Gisuportahan sab niya ang pagtukod sa 12-andana nga mid-rise school building sa Barangay Paknaan nga makahatag og labing minos 42 ka classrooms ug gipunting nga sugdan sa sunod tuig.
Gihangop ni Kongresista Ouano-Dizon ang pasalig ni Angara alang sa paggasto sa mga eskwelahan sa Mandaue.
Apan giklaro niya nga ang katapusang desisyon kon pila ang pundo nga igahin, anaa gihapon kang Angara. / CAV