Angara motambong sa Kadaugan sa Mactan

Si Department of Education (DepEd) Secretary Edgardo “Sonny” Angara maoy magsilbing pinasidunggang dinapit sa ika-505 nga anibersaryo sa Kadaugan sa Mactan sa Abril 27, 2026.
Kini maoy gipahibalo ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King Chan atol sa regular nga flag-raising ceremony sa kagamhanan sa dakbayan niadtong Lunes, Abril 6, 2026.
Iya sab nga gipahibalo nga ang Sadsad sa Kadaugan dili madayon karong tuiga isip kabahin sa paningkamot nga makadaginot sa kahinguhaan.
Bisan pa niini, iyang gipaneguro nga ang reenactment sa makasaysayanong Battle of Mactan madayon sumala sa gikatakda.
Dugang pa ni Chan nga ang vlogging couple nga si Shaun Pelayo ug Crissa “Habibi” Liaging mao gihapon ang modala sa papel isip Datu Lapulapu ug Reyna Bulakna sa ikaduhang sunodsunod nga tuig. /DPC