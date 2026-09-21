Angara nagtinguha nga mas palawman pa imbestigasyon

Nagtinguha si Education Secretary Sonny Angara og lawom nga imbestigasyon sa "true crime community" subay sa trahedya nga nahitabo sa Banga National High School sa South Cotabato.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita sa Banga, giingon ni Angara nga ang Department of Education (DepEd) makig-alayon pag-ayo sa Department of Information and Communications Technology ug sa Department of the Interior and Local Government aron ipahigayon ang maong imbestigasyon.
"Ayan talagang gusto natin imbestigahan yan dahil di natin kabisado yan. Hingi kami ng tulong sa DICT, sa DILG at siguro dapat talagang iimbestigahan ng maigi itong mga... dahil mukhang na-impluwensyahan siya," matod ni Angara.
"Ewan ko kung totoo ‘yung sulat na nabasa ko but ‘yung sulat na galing sa kamay ng bata na parang hindi niya mapigil ‘yung sarili niya. Alam niya na mali ang gagawin niya. Pero ginagawa pa rin niya dahil parang may nag-convince sa kanya na gawin," dugang ni Angara.
Sa usa ka lain nga press conference niadtong Sabado, Septiyembre 19, 2026, giingon ni DILG Secretary Jonvic Remulla nga ang estudyante nga nagpakamatay human pusila ang pipila niya ka classmates sa Banga National High School niadtong Biyernes, Septiyembre 18, nalambigit pag-ayo sa "deep dark web" ug miyembro sa "true crime community."
"According to his phone, he left several notes detailing his depression at tuloy-tuloy ito. And it was discovered last April 2026 ng parents niya. And the parents tried to handle the situation ngunit nagkulang," asoy ni Angara.
Tulo ka mga estudyante ang namatay sa maong insidente, samtang walo ang naangol.
Sa naangol nga mga estudyante, upat na ang nakagawas sa ospital, tulo ang nagpabilin sa ospital apan stable na ang kahimtang, samtang ang usa nagpabilin nga wala pay panimuot.
Gibisita ni Angara ang Banga National High School niadtong Sabado aron mangulo sa mga paningkamot sa pagtubag sa krisis ug paghatag og suporta sa mga pamilya ug personahe nga apektado.
Nakigtagbo siya sa mga kawani, ginikanan, lokal nga mga opisyal, ug kapulisan aron i-coordinate ang emerhensya, mag-deploy sa mga kinahanglanon nga serbisyo sa psychosocial, ug sulbaron ang insidente.
Gihatagan og gibug-aton ni Angara ang dinalian nga pag-atiman, panaghiusa sa komunidad, ug aktibong interbensyon sa kahimsog sa pangisip aron mapugngan ang susamang mga hitabo. / TPM/SunStar Philippines