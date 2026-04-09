‘Angas ng Cebu’ moaway sa Cebu Coliseum

Human sa taastaas nga panahon, mobalik pag-away ang Sugboanong si John Paul Gabunilas aron kontrahon si Ramil Roda sa 10-round main supporting bout sa "Fists of Fury" card sa Chao Sy Promotions karong Mayo 9, 2026, sa Cebu Colisuem.
Ning maong tahas, suwayan pagbangon ni Gabunilas ang kanhi mabungahon niyang karera nga nibahar human siya napilde sa katapusan niyang tulo ka away batok nila ni Miel Fajardo, Kanamu Sakama, ug Thanongsak Simsri.
Si Gabunilas kinsa gitawag og “Angas ng Cebu,” katapusan niaway niadto pang 2024. Kasamtangan siyang nag-training ubos sa kampo sa Chao Sy Boxing Stable. Si Gabunilas naggunit og 10-4, 7KOs nga rekord samtang si Roda adunay 7-3-2, 4KOs nga baraha.
Sa main event sa Fist of Fury, si world-rated Filipino Ian Abne (12-0-2, 4 KOs) makigsangka ni Chinese Dianxing Zhu (16-1, 14 KOs) alang sa International Boxing Federation (IBF) minimumweight title eliminator. / EKA, ESL