ANG mga trabahante sa pribadong sektor nga nakaserbisyo og labing menos usa ka buwan sulod sa tuig adunay katungod nga makadawat og 13th-month pay, lakip na niadtong ni-resign o natangtang sa trabaho sa wala pa ang Disyembre, matod sa Department of Labor and Employment (Dole).
Sa Labor Advisory No. 21, Series of 2026, gipahinumdoman sa Dole ang mga employer nga ihatag ang 13th-month benefit sa ilang mga kwalipikadong kawani dili molapas sa Disyembre 24, 2026.
Ang maong benepisyo magamit bisan unsa pa ang posisyon sa empleyado, employment status, o paagi sa pagdawat sa suholan, basta nakatuman lang kini sa minimum nga rekisito sa serbisyo.
Matod sa Dole, lakip sa makadawat niini ang mga rank-and-file nga trabahante nga gibayran pinaagi sa piece-rate basis, kadtong nagdawat og fixed o guaranteed wages nga dunay komisyon, ug kadtong nakatrabaho sa labaw sa usa ka employer sulod sa tuig.
Apil usab sa makadawat ang mga kawani nga nipaubos sa maternity leave ug nakadawat og salary differential.
“The Department urges all employers to comply with the prescribed payment guidelines and ensure that qualified workers receive their rightful 13th month pay,” pamahayag sa Dole.
Ubos sa mga lagda, ang 13th-month pay sa usa ka empleyado kinahanglan nga labing menos one-twelfth (1/12) sa kinatibuk-ang basic salary nga iyang nadawat sulod sa tuig.
Kuhaon lang ang kinatibuk-ang basic salary nga nadawat sa trabahante gikan sa Enero hangtod Disyembre o sa aktuwal nga panahon sa iyang pagpanarbaho kon wala siya makahuman sa tibuok tuig ug bahinon kini sa 12.
Alang sa mga piece-rate worker, ang kinatibuk-ang kita gikan sa nahuman nga trabaho o produksyon maoy basehan sa kwentada.
Dili apil sa kwentada ang mga komisyon gawas lang kon kini kabahin na sa basic salary sa empleyado.
Ang mga kawani nga ni-resign o gitangtang sa trabaho sa wala pa ang gitakdang paghatag sa benepisyo dili ma-disqualify sa pagdawat niini.
Hinuon kinahanglan kwentahon sa mga employer ang ilang 13th-month pay base sa basic salary nga ilang nakuha gikan sa pagsugod sa tuig hangtod sa katapusang adlaw sa ilang pagpanarbaho. Nagpasabot kini nga dili kinahanglan nga magpabilin sa trabaho ang kawani hangtod sa Disyembre aron makadawat sa maong benepisyo.
Gimanduan ang mga employer sa paghatag sa 13th-month pay sa dili pa ang Disyembre 24.
Matod sa Dole, bantayan ang pagtuman niini pinaagi sa ilang mga regional, field, ug provincial office subay sa Department Order No. 238, Series of 2023. / DPC