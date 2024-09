‘Angels of Death’ ni Quiboloy gibulgar

Mga imbestigador miila sa ubang sakop sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) nga giingong gigamit sa nabilanggo nilang lider nga si Pastor Apollo Quiboloy nga gitawag niya og ‘Angels of Death’ o kadtong naghulga sa iyang menor de edad nga mga biktima sa sexual abuse.

Sa press conference nga gipahigayon niadtong Lunes, Septiyembre 16, 2024 ni Philippine National Police (PNP) Public Information Office chief Colonel Jean Fajardo ang nikonpirma nga tinuod o mi-exist ang giingong Angels of Death ni Quiboloy nga nagsilbi nga iyang private army.

“’Yung Angels of Death ay hindi lamang figurative speech. Existing itong mga taong ito at meron na tayong na identify na mga pangalan. What is certain is totoo itong mga Angels of Death na maaaring ginagamit nga para panakot sa kaniyang mga biktima,”matod pa ni Fajardo.

Tungod niini, ang PNP mo-request Firearms and Explosives Office sa pagpabakwi sa mga lisensiya sa armas niadtong nalambigit sa maong grupo sa pastor nga gikatahong mga army reservists ug militia men.

PRIVATE ARMY

“Private army in the sense na they are taking orders from Apollo Quiboloy kasi definitely sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga batang (biktima),” matod pa sa opisyal.

Ang PNP gikatakda nga mosang-at og kasong child abuse batok ni Quiboloy base sa giluwatan nga pamahayag sa lima ka indibiduwal nga matod pa biktima ni Quiboloy sa dihang mga bata pa sila.

Nasubay ug na-istablisar sa mga imbestigador ang pagpangabuso ni Quiboloy.

Sumala pa ni Fajardo nga nakig-alayon na sila sa mga hingtungdan nga government agencies, ilabi na sa Department of Social Welfare and Development ug sila nagtuo nga aduna pay daghang mga biktima diha sa KOJC nga nagdumili lang sa pag-report ngadto sa polis gumikan sa kabalaka sa ilang kaluwasan.

Si Quiboloy ang kasamtangan nga nabilanggo sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame samtang ang iyang kaubang mga akusado sa kasong qualified human trafficking ug child ug sexual abuse ang gidala sa Pasig City Jail.

Nasayran nga si Quiboloy ug mga kaubanan ang ni-‘surrender’ ngadto sa mga polis human ilang na-corner human sa 16 ka adlaw nga police operation sa KOJC compound sa Barangay Buhanginan, Davao City. / TPM, SunStar Philippines