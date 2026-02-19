Angkas nalabay sa dihang nabangga sa motorsiklo

Naangol ang usa ka 46-anyos nga babaye human mahagba gikan sa usa ka tangkal-tangkal nga tricycle nga iyang gisakyan dihang nabanggaan kini sa usa ka motorsiklo niadtong Huwebes sa buntag, Pebrero 19, 2026, sa N. Bacalso Avenue, Barangay Kinasang-an, Cebu City.
Giila ang biktima nga si Jenelyn Montecino, tag-iya sa mga isda nga bag-o lang nangumpra gikan sa Pasil.
Nakaangkon og mga samad sa nawong si Montecino human siya malagpot gikan sa sakyanan gumikan sa kakusog sa impact.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Cebu City Transportation Office (CCTO), ang tangkal-tangkal nga gimaneho ni Cristito Tumampo, 57, paingon na unta moliko padulong sa direksyon sa Inayawan sa dihang kalit kining nabanggaan sa motorsiklo nga kusog nga nagdagan.
Wala ra maangol si Tumampo apan nalumping gyud ang iyang tricycle.
Ang drayber sa motorsiklo giila nga si Justine Umali, 22, kinsa nakaangkon usab og mga samad sa ulo human nalagpot sa karsada.
Giingon nga nakainom si Umali kinsa gikan pa sa usa ka imnanan sa Lahug ug paingon na unta mopauli sa Barangay Bulacao.
Nasuta sab nga ang motorsiklo nga iyang gimaneho dili iyaha kondili sa iyang maguwang.
Sa dihang gipangutana sa mga awtoridad, nidepensa pa ang drayber ug niingon nga dili siya ang nagmaneho sa motor.
Unang niresponde ang mga barangay tanod sa Kinasang-an ug daling nangayo og tabang aron madala sa tambalanan ang mga naangol.
Si Umali nakaangkon og dakong samad sa agtang ug bun-og sa nagkadaiyang bahin sa lawas hinungdan gidala sab kini sa ospital.
Padayon pa ang imbestigasyon sa mga awtoridad alang sa posibleng pagpasaka og tukmang kaso batok sa drayber sa motorsiklo. / JDG