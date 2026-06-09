Angkas natagak sa motor milikay sa checkpoint, sikop 

Natagak sa motorsiklo nga iyang gisakyan ang usa ka 35-anyos nga lalaki dihang nilikay sa checkpoint nga gipahigayon sa kapulisan sa Lorega St., Barangay Lorega San Miguel, Dakbayan sa Sugbo, alas 9:00 sa gabii niadtong Hunyo 8, 2026.
Gidakop si alyas Joshua, walay trabaho, residente sa C. Padilla St., Barangay Duljo-Fatima, Dakbayan sa Sugbo, human nakuhaan og ilegal nga armas.
Base sa imbestigasyon sa Parian Police Station, adunay motorsiklo nga gisakyan sa duha ka lalaki nga padulong sa lugar diin gipahigayon ang checkpoint.
Apan sa dihang nakabantay sa operasyon, kalit nga ni-U-turn ang drayber ug nipadulong sa General Echavez Street aron makalikay sa kapulisan.
Tungod sa kalit nga pagliko sa motorsiklo, natagak ang angkas nga mao si Joshua ug gibiyaan sa drayber nga nideretso og sibat.
Nisuway sab og dagan si Joshua aron makalingkawas apan dali siyang naabtan ug nadakpan sa mga polis.
Sa pagpangkapkap kaniya, narekober ang usa ka .38 caliber revolver ug duha ka buhing bala nga wala siyay mapakitang legal nga dokumento o permit sa pagpanag-iya niini.
Samtang, gisuwayan sa kapulisan og gukod ang drayber sa motorsiklo apan wala na kini maabti.
Gitanggong na sa Parian Police Station si Joshua ug mag-atubang sa tukmang mga kaso, samtang padayon ang kapulisan aron masubay ug madakpan ang iyang kauban. /