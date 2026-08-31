Angkas sa motor mibanda sa windshield, patay

Patay ang angkas sa motorsiklo human gikasugat ang van nga ni-counterflow sa Transcentral Highway sa Barangay Babag 2, Cebu City alas 8:36 sa gabii niadtong Dominggo, Agusto 30, 2026.
Gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan ang angkas nga si Elsa Impas, 39, taga Bonbon Patag, Cebu City.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nagsubay sa magkaatbang nga direksyon ang Honda XRM nga gimaneho ni Gerlito Ababon, 35, taga Bonbon Patag, ug ang Toyota Hi-Ace Van nga gimaneho ni Allan Quillobe Jr., 48, taga Mainggit, Toledo City.
Paingon sa Balamban ang motorsiklo samtang paingon sa Cebu City ang van nga adunay 11 ka pasahero.
Pag-abot sa maong dapit, matod ni Quillobe, kalit nga nag-malfunction ang brake sa van hinungdan nga nawad-an og kontrol sa manobela.
Aron malikayan ang disgrasya, iyang gikabig ang manobela sa wala nga bahin sa karsada ug ni-counterflow, hinungdan sa engkuwentro sa duha ka sakyanan.
Tungod sa kusog sa impact, nalabay paingon sa kanal ang drayber sa motorsiklo nga si Ababon, samtang nilupad ang iyang angkas nga si Impas ug nabanda sa windshield sa van sa wala pa mabunal sa sementadong karsada.
Dali nga niabot ang ambulansya ug gidala sa tambalanan ang duha ka biktima, apan gideklarar nga dead on arrival si Impas.
Matod sa imbestigasyon, giingong ni-counterflow ang Toyota Hi-Ace samtang nagpadagan sa karsada nga maoy nakaingon sa panagbangga.
Gikustodiya sa TEU si Quillobe ug pasakaan og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Serious Physical Injury and Damage to Property. / AYB