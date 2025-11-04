Angkunon ang tanang mga titulo

Gipadayag ni World Boxing Council (WBC) minimumweight champion Melvin Jerusalem ang iyang kaandam nga kontrahon ang labing maayong mga boksidor ug haruson pagsakmit ang tanang mga titulo sa iyang division.
Sa interbyu sa SunStar Cebu, igsuong buhatan ning mantalaan, nagkanayon si Jerusalem nga kanunay siyang mangandam ug mag-ensayo og maayo aron kon moabot ang oportunidad alang sa world title unification bout, hayan andam siya.
Ning maong tinguha, dili mawagtang sa radar ni Jerusalem si Puerto Rican Oscar Collazo kinsa maoy naggunit sa World Boxing Organization (WBO) ug World Boxing Association (WBA) minimumweight titles. Si Collazo sab ang The Ring Magazine minimumweight champion.
Si Jerusalem, 31, nagtinguha nga makabawos kang Collazo kinsa niilog sa WBO title gikan kaniya pinaagi sa 7th round stoppage niadtong 2023.
Nag-atang sab sa agianan ni Jerusalem mao ang kababayang si Pedro Taduran kinsa maoy tag-iya sa International Boxing Federation (IBF) minimumweight crown.
Gitataw ni Jerusalem nga bisan kinsa nila ni Collazo o Taduran, andam siyang makig-away.
Si Jerusalem gikan pa sa iyang malampusong depensa niadtong Oktubre 29, 2025, sa main event sa “Thrilla in Manila” 50th Anniversary card sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City diin iyang gipilde pinaagi sa unanimous decision si South African challenger Siyakholwa Kuse.
Si Jerusalem, 31, adunay 25-3, 12KOs nga rekord. / EKA, ESL