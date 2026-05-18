Angol ni Anunoby di tantong grabe

Gibutyag ni New York Knicks star OG Anunoby nga dili ra tantong grabe ang angol (right hamstring) nga iyang kasamtangang nasinati kumpara sa iyang nahiaguman, duha na ka mga tuig ang nakalabay.
Nasinati kini og balik ni Anunoby atol sa kadaugan sa Knicks batok sa Philadelphia 76ers sa Game 2 sa ilang Eastern Conference semi-finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) niadtong Mayo 6.
Human niini, wala na nakabalik pagduwa si Anunoby apan taliwala niini, nakamaneho gihapon ang Knicks pagbutlog sa 76ers, 4-0, aron pag-abante sa East finals diin ilang kontrahon ang Cleveland Cavaliers.
“It didn’t feel as bad as the past when it happened. So knowing that, just trying to improve it day by day,” matod ni Anunoby kabahin sa iyang pagkaangol.
Nakaapil na sab sa praktis sa Knicks si Anunoby niadtong Dominggo apan taliwala niini, wala pa’y kaseguroan kon makaduwa na siya sa Game 1 batok sa Cavaliers sa East finals, nga sugdan ugma, Miyerkules, Mayo 20. / Gikan sa wires