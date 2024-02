Angol ni Ayton dili ra grabe

Naibtan og tunok sa kabala­ka ang Portland Trail Blazers human negatibo ang nigawas nga resulta sa pagkaangol (sprained right hand) sa ilang pambatong sentro nga si Deandre Ayton.

Kining maong angol ni Ayton maoy hinungdan nga wala siya nakatiwas pagduwa sa kapildihan sa Trail Blazers batok sa Miami Heat, 106-96, kagahapon (PH time) ning Miyerkules, Pebrero 28, 2024 (PH team)

Gipasabot ni Portland coach Chauncey Billups nga gikinahanglan pa ang laing medical test sa umaabot nga mga adlaw.

“I think there will be some further testing because he was in quite a bit of pain,” asoy ni Billups. / AP