Angol ni Curry susihon og balik

Susihon pagbalik ang angol sa tuo nga tuhod ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry sa sunod semana aron masuta ang kalambuan sa pagpaalim niini.
Sulod na sa 17 ka sunodsunod nga duwa nga wala nakapakita og aksyon si Curry sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) gumikan maong angol.
Ning puntoha, wala pa masayri kon kanus-a makabalik pagduwa si Curry.
Sa pagpadaplin ni Curry, ang Warriors adunay 9-18 nga rekord.
Sa kinatibuk-an, ang Warriors adunay 32-25, ikasiyam sa Western Conference. / Gikan sa wires