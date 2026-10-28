Angol ni Jackson dili ra operahan

Nasuta nga nakasinati og torn MCL nga angol sa iyang tuo nga tuhod ang usa sa mga pambato sa Utah Jazz nga si Jaren Jackson Jr. ug human pa sa unom ka semana susihon og balik kon unsa ka grabe kini nga pagkaangol.
Hinuon, gilauman nga dili ra kini magkinahanglan og operasyon nga natad sa pagkaangol, nga nasinati ni Jackson sa sayong bahin sa 105-110 nga kapildihan sa Jazz batok sa Memphis Grizzlies niadtong Martes, Oktubre 27, 2026 (PH time).
Sa nag-unang upat ka duwa sa Jazz sa season, si Jackson nag-average og 16.3 puntos, 5.0 rebounds ug 2.0 assists. / Gikan sa wires