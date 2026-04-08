Angol ni Wemby di tantong grabe

Nasuta human sa medical tests nga dili ra grabe ang nasinating angol (rib contusion) ni San Antonio Spurs giant Victor Wembanyama ning bag-uhay lang sa 2025-26 sa National Basketball Association (NBA).
Taliwala niini, gilista una sa Spurs nga “kuwestiyunable” si Wembanyama sa ilang duwa karong Huwebes, Abril 9, 2026 (PH time), batok sa Portland Trail Blazers.
Apan labing seguro, mobalik ra pagduwa si Wembanyama bisan usa sa nahabiling tulo ka mga duwa sa Spurs sa regular season aron di siya ma-disqualify isip kandidato alang sa individual awards. / Gikan sa wires