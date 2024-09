Angol sa kontra ni Inoue di grabe

Gibutyag sa kampo ni TJ Doheny nga ang back injury nga nasinati sa Irish boxer atol sa 7th round TKO nga kapildihan niini batok ni Japanese Naoya “Monster” Inoue ning bag-uhay lang sa Tokyo, Japan dili ra tantong grabe ug dali ra kining maalim.

Hinuon giklaro ni Mike Altamura, manager ni Doheny, nga angayan lang nga niundang ang iyang boksidor sa 7th round aron makalikay kini sa delikadong sitwasyon.

Apan gitataw ni Altamura nga nasagmuyo siya nahuman nga ing-ato ang away.

“Essentially, two shots late in the sixth round, two left hooks, and Inoue hit him in the small of the back on the right side; when he came back to the corner he was absolutely cooked,” pasabot ni Altamura nga napatik sa www.boxingscene.com.

“He could hardly sit down on the stool.”

Nagkanayon si Altamura nga gitagaan og kahigayunan si Doheny sa iyang trainer nga si Hector Bermudez nga makapadayon pag-away sa 7th round apan niadtong higayuna, gitataw ni Altamura nga tataw na’ng wala na’y kapasidad si Doheny nga makalahutay sa away.

“It was a back spasm from getting hit in the wrong spot multiple times, because he actually took another one there in the seventh, obviously,” pasabot ni Altamura.

“A little bit of rest and recovery – a few days – he’ll be okay. There’s nothing structurally wrong – just a spasm.”

Masaligon si Altamura nga bangis nga mobangon si Doheny gikan ning maong pilde. / ESL