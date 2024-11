Angol sa mata ni Davis ayo na

Nagkanayon si Los Angeles Lakers big man Anthony Davis nga naayo na ang natuslokan niyang mata ug moduwa siya batok sa Memphis Grizzlies karong Huwebes, Nobiyembre 14, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Gipasabot ni Davis nga dili ra siya magkinahanglan nga mogamit og protective goggles bisan nagpuwa ang iyang mata human sa praktis sa Lakers kagahapon, Nobiyembre 13.

“A couple of scratches in my eye,” matod ni Davis.

“As far as the medical term and all that, I’m not 100% sure, but I’m cleared to play.” / Gikan sa AP