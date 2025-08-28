Anibersaryo sa Thrilla in Manila giplano

Ang boxing icon ug 8-division world champion nga si Manny Pacquiao nibisita kang Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ug usa sa mga nahisgotan ang 50th anniversary sa Thrilla in Manila kagahapon, Agusto 28, 2025.
Gibutyag ni Pacquiao nga gipakita nila ang plano sa selebrasyon para Thrilla in Manila ug nangayo sila’g suporta sa presidente gikan sa tanan nga ahensiya sa gobyerno para sa selebrasyon.
Wala pa’y dugang nga detalye nga gihatag si Pacquaio kon unsa nga mga aktibidadis o kon duna’y boxing match nga mahitabo isip selebrasyon sa sporting history nga nahitabo sa nasod niadtong 1975.
Kahinumdoman nga ang Pilipinas maoy ni-host sa dako nga boksing match sa magkaribal nga si Muhammad Ali ug Joe Frazier sa Araneta Coliseum.
Midaog si Ali batok Frazier pinaagi sa technical knockout.
Ang No. 1 rated boxer sa welterweight division nga si Pacquiao nisulti nga interesado ang presidente sa ilang gipakita nga konsepto sa Thrilla in Manila nga anibersaryo.
"Yes, manood siya, interesadong-interesado siya sa concept na 'yun at ito ay magaganap sa October 29," matud ni Pacquiao.
Ang 46-anyos nga si Pacquiao bag-o lang nakabuhat og majority draw batok sa mas batan-on ug reigning champion nga si Mario Barrios sa miaging buwan. / RSC