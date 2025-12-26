Animal Welfare Council gitukod sa Sugbo

Gimando ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mas estrikto nga pagdumala sa mga dog pound sa matag local government unit (LGU).
Lakip na niini ang mandatory nga mga lakang batok sa rabies, ug mas gipalapdan nga proteksyon alang sa mga nameligrong species sa dagat pinaagi sa pagluwat sa Executive Order (EO) 59.
Base sa dokumento nga nakuha sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Disyembre 22, 2025, didto sa Kapitolyo, ang EO gipirmahan niadtong Oktubre 8 diin giumol ang Provincial Animal Welfare Council (PAWC).
Ang PAWC dunay gahom sa pag-monitor, pag-inspeksyon sa mga pasilidad, ug pagpatuman sa makitawhanon nga mga sumbanan sa mga dog pound nga gidumala sa gobiyerno, nga dugay nang nakadawat og mga reklamo tungod sa kahuot, pagpasagad, ug kakuwang sa pag-atiman sa beterinaryo.
Ubos sa maong kamanduan, tanang LGU sa Sugbo gikinahanglan nga mosubay sa minimum nga mga sumbanan sa maayong pagtratar, pag-atiman, ug paghatag og puy-anan sa ilang mga dog pound ug impounding facilities.
Ang Provincial Veterinary Office (PVO), uban sa PAWC, gitahasan sa paghimo og regular nga inspeksyon ug pagpangayo og quarterly nga mga report aron masiguro ang pagpanubag sa mga siyudad ug lungsod.
Gihingusgan usab sa executive order ang mga lakang batok sa rabies, diin gimanduan ang PVO ug ang mga local veterinary office sa pagpahigayon og tinuig nga mass rabies vaccination campaign.
Hingusgan usab ang pag-institutionalize sa mga programa sa pagkapon isip long-term nga pamaagi sa pagkontrolar sa populasyon sa iro.
Kini nga lakang gihimo samtang ang Sugbo nagpadayon sa pagtala og mga kaso sa rabies nga sagad naggikan sa mga iro nga wala mabakunahi ug naglatagaw lang sa kalsada.
Aron matubag ang nagkadaghang mga pinasagdan ug nadakpan nga mga mananap, ang kagamhanan sa lalawigan gihatagan og gahom sa pagtukod ug pagmintinar og mga animal and dog sanctuaries. Kini magsilbing puy-anan, dapit alang sa rehabilitasyon, ug agianan alang sa adoption sa mga naluwas nga mananap.
Ang pundo mahimo usab nga gamiton sa pagpalit og mga pagkaon, tambal, bakuna, ug kahimanan alang sa rescue operations.
Gawas sa mga mananap sa yuta, gipalapdan usab ang mandato sa konserbasyon sa kadagatan sa Sugbo.
Ang PAWC gitahasan sa pag-coordinate sa mga rescue operation ug conservation program alang sa marine wildlife, lakip na ang mga thresher shark, marine mammals, ug uban pang mga species nga nameligro nang mapuo, sa pakigtambayayong sa DENR, BFAR, ug Philippine Coast Guard.
Si Baricuatro ang mangulo sa PAWC, samtang ang Provincial Veterinary Office mao ang vice chair. / CDF