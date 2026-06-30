Animal welfare desk sa mga police station sa Cebu City giandam na

Andam na ang mga police station sa Dakbayan sa Sugbo pagdawat og mga reklamo nga may kalabutan sa pagpanagmal o pag-abuso sa mga mananap, ilabi na sa mga iro ug iring.
Kini nga lakang gipangandaman na bisan pa man kon padayon pang gipanday sa konseho sa siyudad ang ordinansa nga magtukod og opisyal nga Animal Welfare Desk sa matag presinto.
Nahuman na pagbansay sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF) sa Cebu City Hall ang mga polis nga maoy idestino unya sa maong mga desk.
Sumala ni Dr. Jessica Maribojoc, pangulo sa DVMF, tagduha ka polis matag presinto ang ilang gipaubos sa pagbansay aron masayod kon unsaon pag-atiman ang maong mga kaso.
“Kay naa man guy mga reklamo about animals, dili man gud tanang polis kabalo mo-entertain og ing-ana. So, mao tong nag-train ta, nag-deputize ta og mga police officers per station,” pasabot ni Maribojoc.
Ang maong sugyot nga ordinansa pormal nga giduso ni Konsehal Philip Zafra sa City Council. Tumong niini nga palig-unon ang relasyon sa lokal nga balaod ug sa nasudnong Animal Welfare Act aron masilutan ang kinsa man nga mohimo og animal cruelty o pagpamintaha sa mga kahayupan.
Ubos sa City Ordinance 2526 (Animal Welfare Ordinance of Cebu City), nakalatid na daan ang mga multa ug silot sa pagdagmal ug sa dili saktong pag-atiman sa mga mananap. / AYB