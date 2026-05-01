Anne Curtis mi-jam sa birthday ni Angel

Ni-jam si Anne Curtis sa intimate birthday party ni Angel Locsin niadtong Dominggo, Abril 26, 2026, kauban ang Parokya ni Edgar vocalist nga si Chito Miranda.
Gipaambit ni Chito ang video nila ni Anne sa Instagram diin sila nag-duet sa kantang "Halaga."
Matod sa rockstar sa iyang caption nga dugay na silang kaila sa aktres ug gani “pare” ang ilang tawganay. “Para siyang one of the boys. Ang gaan niyang kasama,” matod pa ni Chito.
Sa maong birthday ni Angel lang sab sila unang nagkita sa asawa ni Chito nga si Neri Naig.
"Matagal ko nang naku-kwento kay Neri kung gaano sya kabait kasi super fan sya ni Anne, pero na-amaze pa rin sya kung gaano ka-warm and ka-accommodating si Anne," dugang sa bokalista.
Sa Instagram, gi-post sab ni Neri ang video ni Anne nga nikanta og “Torn” ni Natalie Imbrulgia diin komedya pa ni Anne nga dapat kon i-post ingnon siya nga maayo mokanta.
Ang tubag ni Neri, “Ang ganda naman talaga ng pagkakakanta nya," nga nakapabahakhak sa It’s Showtime host.