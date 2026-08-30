Annual income sa mga pamilya sa CV miumento

Nasuta sa mga pamilya sa Rehiyon VII (Central Visayas) nga ang ilang average annual income nisaka sa P379,220 sa 2025, 16 porsiyento nga labaw gikan sa P326,940 niadtong 2023, sumala sa pasiunang mga resulta sa 2025 Family Income and Expenditure Survey sa Philippine Statistics Authority (PSA).
Hinuon, ang pagsaka sa kita sa pamilya naapsan sa paggasto sa panimalay. Ang kasagarang tinuig nga galastuhan sa pamilya sa rehiyon nitaas og 28.4 porsiyento, gikan sa P218,030 sa 2023 ngadto sa P279,900 sa 2025.
Gibalita sa PSA nga ang kasagarang tinuig nga kita sa pamilya nitaas sa tanang rehiyon gikan sa 2023 hangtod sa 2025. Sa tibuok nasod, ang kasagarang tinuig nga kita sa pamilya niabot sa P411,350, samtang ang kasagarang tinuig nga galastuhan sa pamilya nitala og P321,850 sa 2025.
Ang gidaghanon sa mga pamilya sa Central Visayas nitaas usab ngadto sa 1.788 ka milyon sa 2025, gikan sa 1.681 ka milyon sa 2023, nga nagrepresentar sa 6.4 porsiyento nga pagsaka.
Sa mga dapit sa rehiyon, ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nitala sa labing taas nga kasagarang tinuig nga kita sa pamilya nga P545,470, gisundan sa Dakbayan sa Mandaue (P496,200) ug Dakbayan sa Sugbo (P495,950).
Ang Dakbayan sa Sugbo nitala og 28.4 porsiyento nga pagtaas sa kasagarang tinuig nga kita sa pamilya gikan sa 2023 hangtod sa 2025, samtang ang Lapu-Lapu nitala og 27.4 porsiyento nga pagtaas. Ang kasagarang tinuig nga kita sa pamilya sa Mandaue nitaas og 16.8 porsiyento sa samang panahon.
Ang galastuhan sa pamilya nitaas usab sa tulo ka mga dakbayan nga highly urbanized. Ang Dakbayan sa Sugbo nitala sa kinadak-ang pagtaas nga 37.3 porsiyento, gisundan sa Dakbayan sa Mandaue nga 29.8 porsiyento ug Lapu-Lapu nga 34.9 porsiyento.
Sa Bohol, ang kasagarang tinuig nga kita sa pamilya nitaas ngadto sa P341,180, samtang ang kasagarang tinuig nga galastuhan sa pamilya nitala sa P244,480 sa 2025.
Samtang, ang Probinsya sa Sugbo, gawas sa mga dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue, nitala og kasagarang tinuig nga kita sa pamilya nga P317,180 ug kasagarang tinuig nga galastuhan sa pamilya nga P239,360. / DPC