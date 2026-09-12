Anomaliya sa SK, Ombudsman maoy angaya’ng moimbestigar

Ideretso sa Office of the Ombudsman o sa Commission on Audit (COA) ang mga anomaliya sa Sangguniang Kabataan (SK) aron maimbestigar.
Kini ang gipadayag sa Department of the Interior and Local Government (DILG) 7 ngadto sa Cebu City Council bahin sa mga reklamo sa gidudahang anomaliya ug wala matarong nga paggasto sa pundo sa Sangguniang Kabataan (SK).
Gihimo sa DILG 7 ang maong pagpasabot human mangayo og katin-awan ang probinsiya ug dakbayan bahin sa resolusyon sa City Council sa mga reklamo gikan mismo sa mga sakop sa SK sa Barangay Labangon ug Barangay Duljo-Fatima.
Sa sulat ni DILG 7 Regional Director Leocadio Trovela, iyang gipasabot nga ang papel lang sa ilang ahensiya mao ang "supervision" sa mga local government units (LGUs).
Wala silay hurisdiksyon sa pagdisiplina o pagtangtang sa mga napili ug natudlo nga opisyal sa kagamhanan.
Tungod niini, gitambagan sa DILG ang mga nagreklamo nga mas maayong mosang-at og pormal nga kaso sa Ombudsman nga maoy adunay gahom sa pagdisiplina sa mga opisyal.
Gawas sa Ombudsman, gipahinumdoman sab sa DILG ang probisyon sa Republic Act 10742 o SK Reform Act of 2015.
Ubos sa balaod, ang City Council duna sab kapabilidad nga mosuspenso hangtod sa unom ka bulan o motangtang gyud sa pwesto sa usa ka SK official pinaagi sa majority vote basta agi sa saktong proseso.
Ang reklamo sa duha ka barangay naglakip sa wala ma-liquidate nga pundo, pagkalangan sa financial reporting, ug ang kapakyas sa pagpatuman sa mga programa alang sa mga batan-on sa ilang dapit.
Hinuon, giklaro sa DILG nga ang ilang gipagawas, giya lang ug wala kini nagpasabot nga nakasala na o guilty ang mga nalambigit nga opisyal sa SK.
Naa sa diskresyon sa City Council kon paminawon ug patingugon ang mga nagprotestang SK members sa ilang regular session. / CAV