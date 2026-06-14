Anonymous tip nakaluwas sa 2 ka menor de edad

Usa ka wala mailhing report nga nadawat pinaagi sa anti-trafficking helpline sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 ang niresulta sa pagluwas sa duha ka mga menor de edad gikan sa usa ka condominium unit sa Dakbayan sa Sugbo, sumala sa mga opisyal.
Si DSWD 7 Director Shalaine Marie Lucero, sa usa ka press statement niadtong Dominggo, Hunyo 14, 2026, niingon nga ang maong operasyon naghatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa partisipasyon sa komunidad sa pagtaho sa gidudahang pag-abuso ug pagpahimus sa mga bata.
“The Department of Social Welfare and Development Field Office 7 strongly condemns all criminal acts committed against vulnerable children,” matod ni Lucero.
“We remain steadfast in ensuring their protection and welfare, and we will see to it that those responsible are held fully accountable under the law," dugang niya.
Ang rescue operation gilusad uban sa mga personnel sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 human ang mga awtoridad nakadawat og tip pinaagi sa Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons Helpline sa DSWD.
Nagsugod ang operasyon tungod sa sumbong gikan sa usa ka wala mailhi, kinsa nag-ingon nga usa ka langyaw ang nakit-an nga nagdala og pipila ka mga lalakeng menor de edad sa iyang condominium unit nga walay kauban nga hamtong o adult supervision.
Atol sa operasyon, gipamatud-an ug gidakop sa mga awtoridad ang langyaw uban sa duha ka mga biktima nga nag-edad tali sa 10 ug 15 anyos. Sa usa ka naunang pamahayag sa NBI 7, gidakop ang maong langyaw sulod sa condominium unit niadtong Mayo 24 sa alas 8:30 sa gabii.
Ang suspek niagi na og inquest proceedings tungod sa pagsupak sa Section 6 ug Section 10(b) sa Republic Act 7610, nga nailhan usab nga “Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.”
Sa gihimo nga imbestigasyon, nasayran nga ang suspek walay legal o biological nga relasyon sa duha ka menor de edad. Gikompirma usab sa mga awtoridad nga wala’y laing hamtong nga naa sa condominium unit atol sa pagdakop.
Ang DSWD 7 nagdasig sa publiko sa pagtaho sa gidudahang mga kaso sa trafficking pinaagi sa DSWD 7 Tip Helpline sa numerong 09177030967.
Ang mga insidente nga naglambigit sa tanang matang sa Violence Against Children mahimo usab nga itaho pinaagi sa Makabata Helpline sa pag-dial sa 1383. / DPC