Anoos: Agriculture bldg. CTU-Barili gisusi

Ang linog nga may kusog nga 6.9 magnitude nga nihapak sa Amihanang Sugbo niadtong gabii sa Septiyembre 30, 2025, wala lang nagbilin ug mga liki sa mga bungbong ug karsada — apan nag-uyog usab sa pagbati sa kaseguroan sa mga eskwelahan, komunidad, ug mga institusyon sa tibuok probinsiya.
Para sa Cebu Technological University (CTU) nga adunay mga campus gikan sa amihanang bahin paingon sa habagatan, ang nahitabo maoy tinuod nga pagsulay sa ilang kalig-on, kahandurawan, ug integridad sa inhenyeriya.
Sa pipila ka adlaw human sa linog, ang administrasyon sa unibersidad dayon nga nipahibalo sa pag-undang sa tanan nga face-to-face nga klase sa tanang CTU campuses sa Lalawigan sa Sugbo. Ang on-site nga trabaho sa mga kawani gipahunong usab aron maseguro ang kahapsay ug kaluwasan samtang gihimo ang hugot nga inspeksyon sa estruktura sa matag building.
Tinuod gyud nga ang kaluwasan mas labaw pa sa tanang butang. Inubanan sa CTU Structural Assessment Team nga gipangulohan ni Engineer Alex Mayor, nakahigayon ako og kuyog sa CTU Naga, San Fernando, ug sa Barili sa grupo sa mga inhenyero ug arkitekto sa pagbuhat ug komprehensibong inspeksyon human nila mainspeksyon ang mga campus sa amihanang bahin sa Sugbo.
Sa Naga ug San Fernando nga mga kampus, walay nakit-an nga dako nga kadaot. Ang mga building nagpabiling hapsay ang alignment ug pipila ra ka gagmay nga bitak ang makita sa bungbong ug haligi.
Kini nga mga depekto giila nga minor repairs lang, timailhan nga nakalahutay ang mga building sa kusog nga linog.
Apan, lahi ang estorya sa CTU Barili Campus. Ang mga karaan nga building nakalahutay nga walay dako nga crack o paglihok sa alignment, apan ang bag-ong gitukod nga DPWH-funded 4-storey Agriculture Building mao’y nakapahasol. Base sa teknikal nga pagsusi sa team, halos tanan nga haligi, beam, ug flooring slab sa maong building napakyas sa standard nga PSI strength human gisulayan gamit ang duha ka tester para sa alignment ug compressive strength.
Tungod niini, si Engineer Alex Mayor mopatawag ug emerhensiyang miting uban sa campus director, engineer, foreman, contractor, DPWH District Engineer, project team, ug District 3 Representative.
Sa iyang rekomendasyon isip CTU Infrastructure Director, gipasiugda ni Engr. Mayor nga kinahanglan ang lawom nga re-evaluation sa maong building sa dili pa kini dawaton sa unibersidad, tungod kay ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo dili angay isugal. Ang maong panghitabo nagpakita sa dakong isyu sa integridad sa mga pampublikong estruktura ug sa responsibilidad sa mga proyekto nga gigastohan sa gobiyerno.
Katingalahan nga ang mga karaang building nga gihimo sa panahon nga walay daghang teknolohiya mao pa ang nagpadayon nga lig-on, samtang ang mga bag-ong gipatukod nga adunay modernong disenyo ug materyales mao’y dali nga napakyas. / wilfredogubalaneanoos@gmail.com