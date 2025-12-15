Anoos: Alden Arsen nagmadaugon

Sa tinuig nga Carlos Palanca Memorial Awards, daghang tingog ang nag-unhanay aron makasulod sa labing bantogang tigi sa literatura sa nasod. Apan ning tuiga usa ka tingog gikan sa amihanang bahin sa Sugbo ang milanog: si Alden Arsen, usa ka anak sa Cebu Technological University (CTU) – Daanbantayan Campus nga nakadaog og 3rd Prize sa essay category nga giila nga usa sa labing bug-at ug labing daghan og entries sa Palanca.
Para kang Arsen, ang pagdaog dili pa gyud damhon kay sa tinuod lang, nalimtan na niya nga nagsumiter siya og entry sa essay category—mas na-focus siya sa iyang mga Cebuano submissions. Nasagmuyo pa gani siya sa dihang nakabalo siyang adunay daghang ning-compete sa mao nga kategoriya. Apan sama sa kadaghanang maayo nga panalangin, niabot ang email nga niingon nga siya nakadaog—usa ka makurat nga nagbukas pag-usab sa dalan sa iyang sinulat.
Ang iyang nailhan nga essay nga lima ka tuig niyang gitun-an, gisandig sa personal kaayo nga kasinatian—ang pagkawala sa iyang kinasuorang higala unom ka tuig ang milabay.
Gisalamin niya ang kinabuhi niini pinaagi sa hulagway sa umang, usa ka binuhing nagbitbit sa iyang kaugalingong balay samtang nagpangita og lugar nga modawat kaniya. Para kang Arsen, ang usa ka umang ug ang usa ka tawo nga gisalikway adunay tingog ug sugilanon nga angay paminawon.
Ang iyang sinulat nagsugod isip balak, mitubo og sugilanon, hangtod nahimong gumalaysay. Ang Cebuano version, “Walay Bayot sa Langit,” gipatik niya isip chapbook niadtong Enero. Ang English version dili tumpak nga hubad; ang Cebuano mao ang “raw” nga kasinatian, samtang ang Iningles nagdala og academic nuance.
Si Arsen dili lang simpleng magsusulat. Siya naka-graduate sa CTU Daanbantayan Campus ug karon nagpadayon sa master’s degree (MTVEd-HET) sa CTU Main Campus. Sa iyang batan-ong edad, nakadawat na siya og nagkalainlaing mga award sa writing competitions—nagpaila nga dili aksidente ang iyang pagdaog sa Palanca kondili bunga sa iyang gikalot nga talento ug disiplina.
Sa pagkakaron, connected siya sa SWU-PHINMA ug Vicente Sotto Memorial Medical Center pinaagi sa kontrata nga may kalambigitan sa research. Ang kombinasyon sa research ug creative writing iyang giisip nga duha ka lig-on nga tiil nga nagdala kaniya sa mas halapad nga dalan sa akademiya.