Anoos: Ang gahum sa pulong

Sa usa ka demokrasya, dili tanang gubat ginapilde pinaagi sa kusog sa armas, kasagaran ang labing kusgan nga armas mao ang pulong.
Ang usa ka pulong makahimo sa pagdasig sa katawhan, makapalig-on sa pagsalig sa gobiyerno, ug makapahiusa sa usa ka nasod. Apan ang maong pulong mahimo sab nga hinungdan sa kalisang, panagbangi, ug bisan sa legal nga panubag.
Mao kini ang dakong leksiyon nga atong makuha sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte.
Sa pagpamatuod ni National Bureau of Investigation (NBI) Regional Director Jeremy Lotoc, iyang gipasiugda nga ang mga pamahayag sa bise presidente, lakip ang iyang giingong kaugalingo’ng pag-angkon, maoy usa sa mga basehan sa imbestigasyon sa NBI mahitungod sa giingong plano sa pagpatay kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug sa duha pa ka ubang opisyal.
Alang sa NBI, ang maong mga pulong dili lang ordinaryong komentaryo, kondili mga pamahayag nga angay susihon tungod sa ilang posibleng legal ug seguridad nga implikasyon.
Adunay mga nagtan-aw nga kini usa lamang ka politikal nga away tali sa mga nagbanggaa’ng kampo. Aduna sab nga nagtuo nga kini usa ka seryoso nga isyu nga dili mahimong pasagdan.
Apan kon atong isalikway ang politika ug tan-awon ang kahimtang pinaagi sa lente sa balaod ug sa Konstitusyon, adunay mas lawom nga pangutana: unsa ang responsibilidad sa usa ka lider sa iyang mga gipamulong?
Ang ordinaryong tawo mahimong makasulti tungod sa kasuko, kasagmuyo, o emosyon.
Apan lahi ang usa ka taas nga opisyal sa gobiyerno. Ang iyang mga pulong dili lang madungog sa iyang mga kauban, kondili sa tibuok nasod ug sa internasyonal nga komunidad.
Ang matag pamahayag mahimong makaapekto sa kalinaw, ekonomiya, pagsalig sa mga mamumuhunan, ug sa kinatibuk-ang kahimtang sa nasod.
Busa, dili mahimong balewalaon ang mga pulong sa usa ka lider.
Apan sayop sab ang pag-ingon nga awtomatikong sad-an ang usa ka tawo tungod lang sa testimonya sa usa ka saksi.
Sayop sab ang pagbalewala dayon sa maong testimonya tungod lamang kay popular o gamhanan ang gipasanginlan.
Ang hustisya dili nagasukod sa kadaghanon sa mosukol o mosuporta. Ang hustisya nagasukod sa kamatuoran nga mapamatud-an pinaagi sa kredibleng ebidensiya ug sa husto nga proseso sa balaod.
Mao kini ang hinungdan nga ang due process usa sa labing bililhon nga prinsipyo sa atong sistema sa hustisya.