Anoos: Ang mensahero ug iyang mensahe

Wilfredo G. Anoos
Ang tulo unta ka adlaw nga rally nga gipahigayon sa Iglesia Ni Cristo (INC) niadtong Nobiyembre 16 hangtod unta 18, pero gihunong pag-17, 2025, gimugna aron ipadayag ang panawagan sa transparency ug accountability sa mga imbestigasyon, pamalaod, ilabina batok sa mga napili nga mga opisyal sa gobiyerno nga nalambigit sa mga anomaliya, sa mga kontraktor, ug mga personahe sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Sa mga ghost project, mga substandard nga imprastruktura ug ang klaro kaayong mga kakulang nga mipatigbabaw tungod sa kalamidad—mga linog, bagyo, baha, ug landslide—ang tema sa rally nahimong labing mapuslanon ug angay nga hisgutan karon.
Samtang kanunay ang pagkunhod sa pagsalig sa publiko sa mga institusyon, ang rally usa unta ka higayon nga maghiusa ang mga lungsoranon, relihiyusong grupo, ug mga lider sa nasod nga nanawagan og paglaom alang sa kausaban sa limpyo nga panggobiyerno.
Ang mga mamumulong gikan sa INC nakahatag og mensahe mahitungod sa integridad, responsable nga pagdumala sa pundo sa katawhan, ug ang panginahanglan nga ang mga pangagamhanan motubag sa katawhang ilang gialagaran.
Dili lang kini yano nga kapakyasan sa trabaho; kini nagbutang sa kinabuhi sa katawhan sa peligro. Mao nga nikusog ang tingog sa INC nga ang katin-aw ug kaakohan dili pagpili-pili, kondili usa ka moral ug sibikong obligasyon.
Apan ang tuyo sa rally nasapawan dihang nisaka sa entablado ang pipila ka mga politiko sama nila ni Senador Rodante Marcoleta nga usa sab ka miyembro sa INC ug Senadora Imee Marcos, ug sa uban nga naka-align sa mga Duterte.
Sa kaso ni Senadora Imee Marcos, daghan ang nakugang sa iyang rebelasyon o talagsaon nga pagpanaad og dungog ngadto sa iyang igsuon nga si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
Sa bahin ni Senador Marcoleta, taas ang gilauman tungod sa iyang pagkasakop mismo sa INC. Apan matod sa kritiko, dili pirmi makita sa iyang politikal nga mga lihok ang kabuotan ug katin-aw nga iyang giuyonan sa entablado. Imbis unta modani og mas lawom nga diskurso bahin sa reporma, nakit-an kini nga politikal nga pamaagi nga wala makatabang sa tumong sa prayer rally.