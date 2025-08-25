Anoos: Baha sa mga pangutana

Niadtong bag-o lang, gisibya ni Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang iyang kabalaka bahin sa milyones, o bilyones nga pondo alang sa flood control projects sa nasud. Ang iyang pamahayag wala lang nag-abli sa panalapi sa gobyerno, apan misangpot usab kini og baha sa mga pangutana bahin sa transparency, accountability, ug politikal nga intensyon.
Sa unang tan-aw, mura og usa ka panawagan alang sa kahayag ug katin-awan ang gisulti sa presidente.
Apan kon palawman, makita nga adunay pulitikal nga tensyon ilabi na batok kang Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero. Si Escudero nailhan isip usa ka lig-on nga matador sa pulitika. Apan ang framing ni Marcos Jr.—nga murag nagpasabot
nga adunay judicial ambisyon si Escudero kaysa protektahan ang Senado nga usa lehistatura—nakasamad sa dungog ug kredibilidad sa institusyon.
Delikado ang maong narrative sa duha ka aspeto. Una, kini naghulagway nga ang ehekutibo adunay gahum nga mosulod sa intensyon ug reputasyon sa lehislatura.
Ikaduha, nagpalawom kini sa perception nga ang budgetary discussions wala nay neutralidad. Ang milyones ug bilyones nga gisulti dili na datos nga basehanan sa polisiya, apan armas aron mapildi ang mga kaatbang.
Bisan pa man, dili kalimtan nga ang flood control usa ka tinood ug seryosong problema sa nasud. Kada tuig, daghang Pilipino ang nag-antos tungod sa pagbaha ug pagkaguba sa imprastruktura.
Sa punto ni Marcos Jr., may katungod ang katawhan nga mangutana: Asa man gyud ang padulngan sa bilyones nga pundo? Naa ba kini sa tinuod nga mga proyekto o natunaw lang sa ghost projects ug lungag sa burukrasya?
Sa niini nga bahin, nakadani siya sa kasuko ug pagkadismaya sa publiko nga dugay na nagduda sa kahimtang sa pundo sa gobyerno.
Apan, ang dako nga pangutana mao kini: Nakatabang ba ang pamahayag aron masuta ang tinuod, o nakalapas kini sa linya sa respeto sa mga institusyon?
Ang reaksyon ni Escudero—usa ka malinawon apan halata nga nadismaya—nagpakita sa kakapoy sa usa ka lider nga pirmi maipit tali sa institusyonal nga obligasyon ug personal nga pagduda nga gipasiugda gikan mismo sa Malacañang.