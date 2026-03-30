Anoos: Bisa’g kapoy magmatngon gihapon

EDUKASYON PANID-AN TA
Niadtong Marso 27, 2026, alas 9:05 sa buntag, sulod sa NAIA Terminal 2 sa Pasay City, usa ka malinawon nga pahulay sa akong mga buluhaton gikan sa kakapoy human sa pagtambong sa 39th AACCUP Conference and General Assembly sa Malate. Apan, nahimo kini nga usa ka mapait nga pahinumdom sa kahuyang sa tawo bisan pa sa mga lugar nga atong ginatuohan nga luwas.
Pinili gyud nako ang akong pwesto, duol sa prayer room sa Our Lady of Airways chapel, tapad sa charging station, ug duol sa mga fast food ug opisina sa PAL.
Sa akong hunahuna, kini usa ka estratehikong dapit: sayon maabot, hayag, ug adunay espirituhanong kahupayan. Apan tungod sa kakapoy sa lawas, nipahuway ko ug nakatagpilaw sa makadiyot samtang naghulat sa akong biyahe pauli sa Cebu. Ang akong sling bag akong gisangit sa gunitanan sa akong maleta, nga gitabunan sa akong jacket, nagtuo ko nga luwas kini.
Apan sa pipila lamang ka minuto, nawala ang tanan.
Pagmata nako, wala na ang akong bag. Sulod niini ang akong kuwarta sa duha ka mga pitaka, mga ID, ATM cards, cellphone, ug uban pang personal nga butang, nahimo ko nga biktima sa ‘salisi’.
Sumala sa pulis nga babaye sa terminal, ang akong giistaran nga lugar usa gihapon ka publikong dapit—walay garantiya sa seguridad bisan unsa pa ka estratehiko ang pagpili niini.
Kini nga panghitabo nagpadayag sa usa ka kamatuoran: ang seguridad usahay usa lamang ka pagbati, dili garantiya. Bisan sa mga lugar nga atong gihunahuna nga disiplinado ug kontrolado, adunay mga kahuyang. Ug sa ingon nga mga higayon, ang personal nga pagmatngon mao ang katapusan nga depensa.
Mas makapaguol pa, ang ingon nga krimen dili lamang bunga sa kakulang sa panginabuhi. Usahay, resulta sa piniling dautang binuhatan—bisan pa sa posibilidad nga ang naghimo niini nakahimamat na og edukasyon o kahigayonan sa pagserbisyo sa uban – sa gobiyerno o sa pribado.
Alang kanako, kini nga kasinatian usa ka dakong leksyon. Ang pagsalig kinahanglan kuyogan gyud og pag-amping. Ang kakapoy dili angay mahimong hinungdan sa pagkawala sa pagmatngon. Ug labaw sa tanan, ang seguridad dili nato dapat ipasagdan lamang sa ubang institusyon—kinahanglan kini natong buhaton ug bantayan sa atong kaugalingon.
Sa katapusan, dili lamang mga butang ang nawala kanako. Apan ang nahabilin mao ang kahibalo ug kaandam sa pagpaambit niini nga kasinatian—dili aron magdumot, kondili aron magpahinumdom: bisan pa sa mga lugar nga atong ginatuohan nga luwas, ang pagmatngon dili gayud angay kalimtan.