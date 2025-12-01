Anoos: Canoy luyo sa kalambuan sa San Fernando

Sa paglambo sa San Fernando, Cebu—nga karon usa na ka first-class municipality—milabaw usab ang pangalan ni Mayor Mytha Ann B. Canoy isip usa ka lider nga matinud-anon, tinabangay, ug lig-on ang pagpaningkamot para sa kaayohan sa lungsod.
Ang iyang administrasyon puno sa mga proyekto nga nagdala sa katawhan ug institusyon ngadto sa mas taas nga kahimtang, ilabi na sa natad sa edukasyon, cultures and sports, ug ang pagpalambo sa mga komunidad.
Usa sa labing dakong timaan sa panaghiusa mao ang pagdónar sa pamilya Corominas sa ilang yuta aron kining dapita mahimong karsada padulong sa Educational Hub sa San Fernando. Sa tabang sa LGU ug sa determinasyon ni Mayor Canoy, gisugdan dayon ang pagtukod sa karsada nga karon naghatag ug mas komportable, mas luwas, ug mas sayon nga agianan alang sa mga estudyante, maestra, mga ginikanan, ug mga bisita sa lugar.
Kini nagpakita nga kung magkahiusa ang pribado ug publiko nga sektor, mas sayon matukod ang tinuod nga kalamboan. Sa pagsugod pa lang niya isip mayor niadtong Hulyo, 2022, usa sa iyang gipangandoy mao nga mapun-an pagtukod ug modernong building pang edukasyonal ug teknolohikal.
Mao nga iyang gipaningkamutan nga matukod ang 3 ka andana nga bilding nga adunay 6 ka classrooms para sa CTU San Fernando, nga gi-pundohan sa Probinsya sa Cebu.
Kini dako kaayong tabang para masugdan ang dugay nang gitinguhang paglambo sa higher education sa lungsod. Iya sab gi-prioritize ang pagpa-convert sa 1-phase ngadto sa 3-phase nga mga linya sa VECO para sa Educational Hub.
Kini naghatag ug lig-on nga suplay sa kuryente, hinungdan sa mas epektibo nga paggamit sa mga laboratoryo, kagamitan, ug teknolohiya sa klase, ug uban pang mga ekipo.
Sa bahin sa institusyonal nga pagpalambo, iyang gi-endorso sa Congresswoman Rhea Mae A. Gullas ang conversion sa CTU San Fernando ngadto sa CTU Satellite Campus, nga karon adunay kaugalingon nang House Bill Number— 4658 nga gipayil niadtong Septyembre 18, 2025, nga nagpaabot na sa first hearing, timailhan nga padulong na kini sa mas lig-on nga legal ug institusyonal nga paglantaw.
Dugang pa, iyang gi-endorso ang CTU isip benepisyaryo sa 150 ka sako nga semento gikan sa Taiheiyo Cement Philippines Inc. (TCPI), nga dako og ikatabang sa padayong imprastruktura sa campus.
Dili mapugngan ang suporta ni Mayor Canoy, kay bisan sa personal nga paagi ug pinaagi sa municipal resources, naghatag siya ug tabang nga makatabang sa operasyon ug pagpalambo sa CTU.
Ang iyang pagtan-aw sa edukasyon dili lang proyekto, kundili usa ka misyon alang sa kabatan-onan. Sa lungsod sa ekonomiya, iyang gisugdan ang pagtrabaho sa bag-ong moderno nga Mercado Público, human kini nadaut sa sunog.
Kini maghatag ug mas limpyo, organisado, ug moderno nga tumoranan ug kumprahanan sa mga lungsuranon. Iya sab nahuman ang renovation sa lungsod nga gymnasium, nga karon mas angay gamiton sa dagkong kalihokan.
Nahuman na usab ang Evacuation Center/Multipurpose Building nga nahimutang sa Educational Hub, nga magamit dili lamang inig emerhensiya, kundili usab isip venue sa mga school activities, seminars, ug trainings. / wilfredogubalaneanoos@gmail.com