Anoos: Demokrasya ug Panubag

Sa hisgutanan sa demokrasya, ang labing importante nga mga desisyon di kanunay sayon, hapsay, o walay panaglalis. Usahay, ang tinuod nga kusog sa demokrasya makita mismo sa panahon sa kontrobersiya—kon ang mga institusyon kinahanglan mohimo og desisyon nga adunay dakong epekto sa nasod.
Mao kini ang atong nasaksihan sa Senate impeachment court atol sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte.
Niadtong Miyerkules, Septiyembre 30, 2026 mibotar ang impeachment court og 13-1, samtang unom ka senador ang nag-abstain, aron usbon ang pamaagi sa pagkalkula sa two-thirds vote nga gikinahanglan alang sa conviction.
Ubos sa bag-ong interpretasyon, ang computation ibase sa mga senador nga legal ug factual nga makahimo sa pag-apil sa impeachment proceedings.
Kini lahi sa unang ruling nga nagtakda og 16 ka boto isip gikinahanglan aron ma-convict ang Bise Presidente.
Ang kontrobersiya naggikan sa pulong nga “all members” sa 1987 Constitution. Ang pangutana mao kung ang two-thirds kinahanglan ba nga kuwentahon base sa tanang miyembro sa Senado, o base lamang sa mga senador nga makahimo sa pagtambong ug pagbotar.
Alang sa uban, ang taas nga vote requirement usa ka importante nga panalipod aron dili mahimong sayon nga human sa politika ang impeachment. Alang sa uban, ang proseso kinahanglan usab magtagad sa tinuod nga kahimtang sa mga senador nga dili makahimo sa ilang katungdanan tungod sa legal, pisikal, o ubang seryosong babag.
Ang maong debate dili timailhan nga napakyas ang demokrasya kay sa tinuod, mao kini ang demokrasya nga naglihok. Ang prosecution ug defense gihatagan og higayon sa pagpresentar sa ilang mga argumento.
Ang mga senador nakiglalis ug naminaw sa mga isyu. Ang impeachment court mibotar. Ang presiding officer mipagawas og ruling. Ug ang constitutional nga mga proseso nagpabiling dalan alang sa pagtan-aw ug pag-usisa sa maong desisyon. Ang accountability dili lamang mahitungod sa kung kinsa ang ma-convict o dili ma-convict.
Mas lawom pa niini ang pangutana: Ang mga nagkupot ba sa gahum andam nga manubag sa ilang mga lihok ubos sa balaod?
Sa usa ka demokratikong katilingban, walay opisyal nga angay ibutang ibabaw sa accountability. Apan ang accountability kinahanglan usab ipatuman pinaagi sa due process, hustong pamalaod, ug patas nga pagdungog sa tanang bahin.