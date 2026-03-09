Anoos: Di patas nga alokasyon

Ang tunga sa adlaw nga “Usapang Budget Natin” Forum nga gipahigayon sa Department of Education Ecotech Center sa Sudlon, Cebu City niadtong Pebrero 20, 2026, dili lamang usa ka ordinaryong public consultation— kini usa ka lig-on nga pamahayag nga ang transparency sa badyet dili mabulag sa maayong pagdumala.
Nagtigom ang mga opisyal sa nasyonal nga ahensiya, mga lider sa lokal nga pangagamhanan, State Universities andColleges (SUCs), ug uban pang stakeholders sa Region VII ug gihisgutan kon giunsa paghulma sa 2026 national budget ang mga prayoridad sa kalambuan sa komunidad.
Sa iyang mensahe sa pag-abiabi, gipasiugda ni Cebu City Mayor Nestor D. Archival ang kamahinungdanon sa participatory governance, ilabi na sa usa ka siyudad nga paspas ang urbanisasyon sama sa Cebu. Ang iyang pamahayag misubay sa mensahe ni Governor Pamela S. Baricuatro sa Lalawigan sa Sugbo nga naghatag og gibug-aton nga ang tin-aw nga alokasyon ug maampingon sa pag-monitor sa pundo nagpalig-on sa pagsalig sa katawhan ug nagseguro nga ang mga plano sa probinsiya ug mga lungsod mouyon sa nasyonal nga mga prayoridad.
Si Acting Secretary Rolando U. Toledo sa Department of Budget and Management mipasabot sa kinatibuk-ang hulagway sa 2026 General Appropriations Act (GAA), lakip ang pamaagi sa paggasto ug pagbahinbahin sa pundo matag sektor.
Ang iyang presentasyon naglatid sa direksyon sa accountability nga klarong nagpakita kon asa padulong ang pundo sa publiko ug unsa ang katuyoan niini.
Usa sa labing mhinungdanong bahin sa forum mao ang aktibong partisipasyon sa mga SUCs ug LGUs.
Girepresentar ang Cebu Technological University (CTU) ni Dr. Romeo C. Lipetin, Campus Director sa Barili Campus, nga nagpataas sa dagkong kabalaka: ang padayon nga pagsaka sa enrollment sa tanang kampus sa CTU sa Sugbo; ang kalangay sa mga proyekto sa DPWH alang sa classrooms ug administration buildings; ug ang wala mausab sulod sa hapit usa ka dekada nga P8,000 matag estudyante nga subsidy alang sa free higher education.
Samtang nagkadaghan ang estudyante ug nisaka ang operational costs matag tuig, naglisod ang SUCs sa pagtuman sa performance targets ug pagmintinar sa kalidad tungod sa limitado nga alokasyon.