Anoos: Due Process: Katungod sa tanan

Ang bag-ong hangyo ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ngadto sa Korte Suprema nga pugngan ang pagpatuman sa warrant of arrest nga gikan sa International Criminal Court (ICC) batok kaniya.
Ang due process ba alang lang sa mga gamhanan, o katungod kini sa matag Pilipino, adunahan man o kabus?
Nangatarungan ang kampo ni Dela Rosa nga ang pagdeklarar kaniya isip “armed and dangerous,” ang P50 milyunes nga ganti alang sa iyang pagkadakop, ug ang pag-deploy sa mga pwersa sa seguridad nagbutang sa iyang kinabuhi sa peligro.
Matod sa iyang abogado, nameligro ang iyang katungod sa kinabuhi ug proteksiyon ubos sa Konstitusyon.
Husto lang nga panalipdan ang iyang mga katungod. Bisan senador siya ug giakusahan sa pagkalambigit sa mga krimen batok sa katawhan, angay gihapon siyang hatagan og patas nga paghusay.
Walay tawo nga angay hukman nga sad-an nga walay igong ebidensiya ug hustong proseso sa balaod.
Asa man kaha kadto nga pagtagad sa due process sa dihang libuan ka mga Pilipino ang nangamatay atol sa kampanya batok sa droga, ilabi na sa panahon nga si Dela Rosa maoy nangulo sa Philippine National Police (PNP)?
Sa wala pa siya nahimong hepe sa nasudnong kapulisan, nahimo siyang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Davao panahon sa pagkamayor ni Rodrigo Duterte.
Sa ulahi, iyang gipangulohan ang PNP sa tibuok nasud atol sa gubat batok sa ilegal nga droga. Ang mga organisasyon sa tawhanong katungod nagbanabana nga molapas sa 30,000 ang mga nangamatay kon iapil ang mga kamatayon gawas sa opisyal nga operasyon sa kapulisan.
Pila kaha kanila ang gihatagan og kahigayonan sa pagdepensa sa ilang kaugalingon? Pila ang gihatagan og katungod nga isipon nga inosente hangtod mapamatud-an ang ilang pagkasad-an?
Pila ang nadala una sa korte aron motubag sa mga alegasyon batok kanila?
Alang sa daghang biktima, ang kamatayon maoy nahimong kataposang hukom, bisan wala pa sila makaatubang sa huwes, makapangatarungan, o makapakita sa ilang pagka-inosente.
Ang ilang mga pamilya nahibilin sa kasubo, nangayo og katin-awan ug naghulat sa hustisya.
Mao kini ang pait nga panagsumpaki: Ang usa ka opisyal nga ang pagpangulo giusisa karon tungod sa giingong pagkalambigit sa mga krimen batok sa katawhan nangayo sa proteksiyon sa iyang katungod sa kinabuhi ug due process, samtang ang kampanya nga iyang gipangulohan giakusahan nga milapas sa maong mga katungod sa liboan ka mga tawo.
Dili kini pag-ingon nga angay hikawan si Dela Rosa sa hustong proseso. Hinuon, angay nga ipasiugda nga ang maong proseso kinahanglan dili lang alang sa mga anaa sa gahom, kondili alang usab sa mga kabos, walay tingog, ug walay koneksiyon sa politika.
Ang Korte Suprema kinahanglan mohukom sumala sa balaod ug dili sa impluwensiya sa politika.
Ang ICC usab kinahanglan mosunod sa hustong mga sukdanan sa ebidensiya ug patas nga paghusay.
Kay ang due process dili pribilehiyo sa mga gamhanan. Katungod kini sa tanan. Ug ang tinuod nga sukdanan sa hustisya mao ang pagpanalipod bisan sa mga tawo nga walay gahom sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon.