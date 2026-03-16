Anoos: Edukado apan way kaalam

Wilfredo G. Anoos
Sa panahon sa nagkagrabeng tensiyon sa kalibotan—sama sa panagbangi nga naglangkob sa Iran, Israel, ug sa United States uban sa ilang mga kaalyado—ang kalibotan kanunay motan-aw sa mga lider sa nasod ug sa klase sa edukasyon nga ilang naangkon.
Daghan niini nga mga lider adunay kahibulongang kredensiyal sa eskwelahan, mga degree gikan sa bantugang unibersidad, taas nga pagbansay sa militar, ug mga kurso sa politika, ekonomiya, ug balaod. Apan bisan pa sa ilang kataas nga edukasyon, padayon gihapon ang mga panagbangi, pagtaas sa tensiyon sa politika, ug ang hulga sa mas dako pang gubat.
Ang pangutana, igo ba gyud ang edukasyon aron makagarantiya sa kaalam, pagpugong sa kaugalingon, ug matarong nga pagpangulo? Ang kasaysayan nagpakita nga dili.
Sa panahon sa eleksiyon, daghang kandidato ang mapasigarbohon nga magpakita sa ilang mga diploma ug titulo sa edukasyon. Ang uban adunay degree sa balaod, master’s degree, doktorado, ug uban pang titulo gikan sa mga bantugang eskwelahan.
Sa ilang mga kampanya, kanunay nilang ipasiugda ang maong kredensiyal aron ipakita nga sila adunay kahibalo ug kapasidad sa pagpangulo. Ang edukasyon nahimong usa ka matang sa kapital sa politika—usa ka paagi sa pagdani sa mga botante nga sila ang angay pilion.
Apan human sa eleksiyon, usahay, kon dili man gani mao gyud, mausab na gyud ang istorya.
Imbis nga matarong ug limpyo nga pagpangulo, ang katawhan usahay makasaksi sa mga alegasyon sa korapsyon, pag-abuso sa gahum, palakasan, ug sayop nga paggamit sa pondo sa gobyerno. Gikan sa nasyonal nga opisyal hangtod sa probinsya, lungsod, ug barangay, ang maong problema kanunay gihapong madungog.
Ang ubang opisyal nga kaniadto nagpakita sa ilang kaugalingon isip edukado ug matinud-anon nga lider usahay mahulog sa temtasyon sa gahum—pagtabang sa ilang mga kaalyado, pagpanalipod sa interes sa ilang grupo, ug paglimbong sa sistema nga dapat unta mag-alagad sa katawhan.
Kini nga kontradiksyon nagpadayag sa mas lawom nga problema sa katilingban. Sa daghang kahimtang, ang edukasyon nahimong simbolo lamang, dili na tinuod nga sukdanan sa karakter. Ang mga titulo sa eskwelahan usahay gigamit isip paon sa politika aron madani ang mga botante—ilabi na kadtong dali ra madala sa mga saad ug pasundayag sa kredensiyal.