Anoos: Edukasyon napagan

Wilfredo G. Anoos
EDUKASYON PANID-AN TA
Ang boto sa Cebu City Council niadtong Abril 14, 2026 nga nagdumili sa akreditasyon sa ACTIEF Pit-os Campus, sa unang tan-aw, daw usa lang ka teknikal nga desisyon.
Sayon ra kaayo isalikway kini isip usa na usab ka kabanata sa dugay nang bangga sa politika sa Cebu. BOPK batok sa Barug, mga paksyon sulod sa konseho, ug mga personalidad nga nagbangga samtang nagpadulong sa eleksyon sa 2028—kini pamilyar na.
Natural nga naa gyud ang politika sa pangagamhanan. Apan kung ang mga lihok sa politika magsugod na og hulma sa mga desisyon nga direkta makaapekto sa pag-access sa edukasyon sa mga estudyante, lahi ni nga istorya.
Dili na kini bahin sa gahum; bahin na kini sa katungod.
Ang Konstitusyon sa Pilipinas, labi na ang Bill of Rights ug ang mga probisyon sa social justice, klaro ang direksyon: ang Estado kinahanglan maghatag prayoridad sa edukasyon ug himuon kini nga maabot sa tanan.
Dili man tanang pagdumili sa akreditasyon mahimong supak sa Konstitusyon, apan ang mga desisyon nga makapugong sa access sa edukasyon—ilabi na sa mga kabus ug nagpuyo sa layo nga lugar.
Ang pangutana dili lang kung nasunod ba ang mga regulasyon, kundili kung ang resulta ba nagpalig-on o nagpahuyang sa katungdanan sa estado sa edukasyon.
Ang pagdali sa City Council sa pagboto bisan pa sa mga kakulangan nga mahimo pa unta matul-id, dungan sa pangutana. Gitulod ba kini sa tinuod nga disiplina sa regulasyon, o naapektohan ba kini sa kalkulasyon sa politika?
Ang uban nag-ingon nga mas makatarunganon unta kung gi-postpone ang boto aron hatagan og panahon ang ACTIEF sa pag-comply samtang naprotektahan ang interes sa mga estudyante.
Hinuon, ang dayong pagdumili nakahatag og kalibog ug kabalaka sa mga estudyante, bisan pa og adunay ubang eskwelahan nga ilang kapilian.
Dinhi mosulod ang “espiritu” sa Konstitusyon. Ang mga balaod ug lagda gihimo aron magsilbi sa katawhan, dili aron ipriso sila sa kahimtang nga walay konsiderasyon sa ilang kahimtang.
Kung ang pangagamhanan mahimong istrikto kaayo hangtod nga mawala ang pagtagad sa epekto niini sa tawo, mahimo kining mosupak sa Konstitusyon.
Ang Bill of Rights dili man direkta naggarantiya og scholarship, apan nagbarug kini sa prinsipyo nga ang Estado kinahanglan molihok aron mapalambo ang dignidad, patas nga pagtagad, ug patas nga oportunidad.
Importante usab ang isyu sa conflict of interest. Bisan pa og legal kini mapangatarungan, ang hulagway sa personal nga interes sa mga transaksyon sa gobyerno makadaut sa pagsalig sa publiko.
Ang mga desisyon sa korte kaniadto mahimong nakahatag og legal nga depensa, apan wala niini
mapapas ang pagduhaduha sa katawhan. Ang balaod ug moralidad dili pirmi magkatakdo; ang legal dili pirmi sakto.
Sa katapusan, ang mga estudyante dili unta mahimong biktima sa bangga sa politika. Bisan kinsa pa ang kampo, ang edukasyon dili mahimong himuong pusta. Kini usa ka katungod ug usa ka prayoridad sa nasud.
Kung adunay leksyon gikan niini, mao kini: kinahanglan palig-onon sa gobyerno ang pamuhunan sa edukasyon—dili lang sa regulasyon kundili sa pondo ug suporta. Ang mga scholarship ug tabang pinansyal kinahanglan palapdan, dili ikahon sa politika.