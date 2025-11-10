Anoos: Ideya aron kalikupan mapanalipdan

Sa ibabaw nga bahin sa Purok Punay, Sitio Anas, South Poblacion, miusbong ang Cebu Technological University–San Fernando Extension Campus isip entablado sa usa ka tinuig nga tag 3 ka adlaw nga kalihokan nga nagpakita sa abilidad, kahanas, ug kabag-ohan sa teknolohiya.
Ang mga estudyante sa 3rd year College of Technology, nga nag-especialize sa Computer ug Electrical Technology, mapangahason nga mipakita sa ilang mga capstone project ug thesis proposals nga puno sa kalikupan, inobasyon, ug kahibalo sa nag-uswag nga teknolohiya.
Ang mga sesyon sa depensa gitambongan sa mga eksperto sa computer systems, electrical technology, instructors ug mga opisyal sa kampus. Ang ilang presensya naghatag ug dungog ug kaisog sa mga estudyante nga mipresentar sa ilang mga ideya nga gitun-an ug giandam pag-ayo.
Ang matag grupo mitindog nga puno sa kumpiyansa ug pagpaubos samtang gidepensahan nila ang ilang mga proyekto nga nagtumong sa pagsulbad sa tinuod nga mga problema gamit ang renewable energy ug smart technologies.
Ang BIT CT 3-A maoy unang grupo nga mipakita sa ilang mga proyekto nga nakabase sa automation ug Internet of Things (IoT).
Gikan sa IoT-Enabled Smart Plant Care System nga naglakip ug automatic nga pagbisbis og pest management, hangtod sa Smart Classroom Surveillance Framework nga maka-detect sa kasaba ug makahatag ug automated alert, ilang gipakita nga posible nga ang teknolohiya mahimong instrumento sa pag-atiman sa kinaiyahan.
Sa laing bahin, ang BIT CT 3-B ug 3-1 nagpakita sa ilang kahanas sa smart security ug comfort systems. Ang Solar-Powered Laser Security System with Biometric Authentication mitungha isip usa sa pinakapuno nga ideya tungod kay kini naghiusa sa renewable energy ug digital security.
Ang BIT ET 3-A nagdala usab ug dako nga impresyon pinaagi sa ilang mga proyekto nga nakasentro sa renewable energy. Ang Tri-Source Renewable Energy System nga naghiusa sa hangin, adlaw, ug balod sa dagat, nagpamatuod sa ilang panglantaw sa malungtarong kalamboan.
Ang mga panelists maalamon nga naghatag ug mga komentaryo ug tambag aron mapalambo pa ang mga proyekto.
Sa katibuk-an, ang kalihokan nagpamatuod sa paningkamot sa CTU San Fernando sa pagpalambo
sa kalidad nga edukasyon ug malungtarong teknolohiya. Nagpakita kini nga bisan sa usa ka hilum nga kampus sa bukid, mamugos gihapon ang mga ideya nga makabag-o sa kalibutan.
Ang mga estudyante nagpamatuod nga sila mao ang umaabot nga mga teknolohista nga magmugna ug usa ka mas intelihente ug mas berde nga kalibutan.