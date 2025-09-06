Anoos: Internal Quality Audit sa CTU Danao City Campus

Ang Cebu Technological University (CTU) sa iyang nagkalainlain nga mga campus sa tibuok Sugbo nagpahigayon na usab sa tinuig nga ISO 9001:2015 Internal Quality Audit (IQA) sa tibuok bulan sa Septiyembre 2025, uban sa tumong nga masiguro ang padayon nga pagpauswag sa Quality Management System (QMS) sa tanang kampus.
Isip usa sa mga miyembro sa IQA auditor team, nakakuha ko og higayon nga makaapil sa tulo ka adlaw nga audit sa CTU Danao Campus, nga gipahigayon gikan Septiyembre 1, 2, ug 3, 2025.
Ang nag-unang tumong sa audit mao ang pagsusi sa pagsunod sa mga palisiya ug regulasyon sa QMS sa unibersidad, pagsukod sa epektibo nga pagpatuman sa mga proseso, pag-ila sa mga bahin nga kinahanglan pa nga mapaayo, ug pagsiguro nga nahiuyon kini sa mga institusyonal ug legal nga gikinahanglan.
Sa tibuok proseso sa audit, gilantaw ug gisusi ang nagkalainlaing operasyon sa unibersidad aron masukod ang kalampusan, pagsunod, ug kaepektibo sa pagdumala.
Ang closing program niadtong Septiyembre 3, 2025 nagpakita sa mga maayong binuhatan ug dagkong kalampusan sa CTU Danao.
Ubos sa liderato ni Campus Director Dr. Rose Mary L. Almacen ug Administrative Officer V, Dr. Rosemarie N. Abayon, ang kampus nakapakita sa maayo nga pagdumala ug kusganong pagpanguna.
Ang ilang pagpaningkamot makita pinaagi sa taas nga board examination passing rates sa mga kurso nga naay board examination, daghang kadaugan sa rehiyonal ug nasyonal nga quiz contests, modernong smart classrooms, ug lig-on nga research performance pinaagi sa mga Scopus ug Web of Science (WoS) nga napublikar nga mga artikulo.
Gidayeg usab sa audit ang nagpadayon nga imprastruktura nga mga proyekto nga nagasuporta sa upat ka mandato sa unibersidad: instruksiyon, research, extension service, ug produksyon.
Kini nagpakita sa dedikasyon sa CTU Danao sa paghatag og hapsay nga palibot sa pagkat-on samtang nagpasig-uli usab sa inobasyon ug pakiglambigit sa komunidad.
Ang audit team, gipangulohan ni Dr. Bonifacio M. Amper ug gitan-aw ni Assistant Professor Dr. Girlie F. Fariola, nag-imbestigar sa lainlaing proseso sa kampus.
Sa Educational Delivery Process, gi-audit ang nagkalainlaing kolehiyo ug graduate programs: DOI (Dr. Lislee C. Valle), CEAS (Dr. Gerly A. Alcantara), CME (Dr. Ludimie R. Capuyan), COT (Dr. Marsan P. Dua), COE (Engr. Tomashita P. Arenas), ug Graduate Studies (Dr. Jose Marie M. Anoos).
Gipangulohan kini sa mga auditor nga silang Asst. Prof. Ryan Jay C. Signe, Dr. Ken D. Gorro, Dr. Anna Marie C. Neiz, Dr. Jayson R. Miñoza, Dr. Rosalea Fenina A. Margallo, Dr. Char Antecristo, Asst. Prof. Marlou C. Godinez, Dr. Jana Gloria F. Almarino, Dr. Nemia F. Zamora, Dr. Al Emmanuel L. Caballes, ug Mr. Wilfredo G. Anoos.
Gi-audit usab ang ubang operational nga bahin: Finance, Budget, Accounting, ug Cashiering ubos ni Budget Officer Henry Q. Villarojo ug Accountant Jose Capitan, IV, gi-audit ni Ms. Sofia M. Montana; Maintenance and General Services ubos ni Engr. Amadito P. Buot Jr., gi-audit ni Engr. Al Emmanuel L. Caballes; Research and Development ubos ni Dr. Romel C. Mutya, gi-audit ni Dr. Ken D. Gorro; Extension Services ubos ni Dr. Ivy A. Batican, gi-audit nila Dr. Jayson R. Miñoza ug Asst. Prof. Marlou C. Godinez; Production and Resource Generation gipangulohan ni Dr. Ivy A. Batican ug Engr. Delfa G. Castillo, gi-audit nila Dr. Charmaine Antecristo ug Dr. Rosalea Fenina A. Margallo; Library Services ubos ni Mrs. Sarah Jean N. Jamero, gi-audit ni Dr. Anna Marie C. Neiz; ug Supply and Property Custodian nga gipangulohan nila Mr. Emmanuel Paradiang ug Mr. Israel Capangpangan, gi-audit ni Mr. Wilfredo G. Anoos.
Sa kinatibuk-an, ang ISO 9001:2015 audit sa CTU Danao Campus nagpamatuod sa usa ka kusganong kultura sa kalidad, inobasyon, ug padayon nga pagpauswag. Ang maayong liderato, akademikong kalampusan, ug research nga nahimo sa kampus mao’y tin-aw nga ehemplo sa labing maayong praktis sa sulod sa sistema sa CTU. (wilfredogubalaneanoos@gmail.com)