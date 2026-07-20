Anoos: Kabilin sa seminaryo

Sa matag higayon nga adunay usa ka kanhing seminarista nga molampos isip abogado, magtutudlo, kawani sa gobiyerno, lider sa komunidad, o propesyonal nga nailhan tungod sa iyang katakos, integridad, ug pagbarog alang sa kamatuoran, dili gayud malikayan nga mobati ako og dakong garbo.
Usa sab ako ka kanhing seminarista ug nasayod ko nga ang mga pagtulon-an nga among nadawat sa sulod sa seminaryo wala lamang gitumong aron maandam ang usa ka tawo alang sa pagkapari.
Labaw pa niana, kini usa ka proseso sa paghulma sa usa ka tinuod nga tawo—usa ka tawo nga adunay kahadlok sa Diyos, lig-on nga prinsipyo, ug tinuoray nga pag-alagad sa isigkatawo.
Kasagaran, adunay sayop nga pagsabot nga ang seminaryo usa lamang ka eskwelahan alang sa mga gustong mahimong pari.
Apan sa tinuod, ang seminaryo usa ka balay sa pagporma sa kinaiya, pagpalambo sa panghunahuna, paglig-on sa espirituhanong kinabuhi, ug pagpalalom sa pagbati sa responsibilidad alang sa kaayuhan sa katilingban.
Bisan pa man kon ang seminarista mopadayon sa pagkapari o mopili og laing bokasyon, ang tinuod nga tumong sa iyang pagporma mao ang pagdala sa mga mithi sa kamatuoran, hustisya, kaluoy, ug pag-alagad ngadto sa iyang umaabot nga kinabuhi.
Mao nga makapadasig kaayo ang pagtan-aw sa daghang kanhing seminarista nga nagdala sa maong mga mithi ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka propesyon.
Ang ilang kalampusan nagpamatuod nga ang misyon sa seminaryo dili lamang mahunong sa altar o sulod sa simbahan.
Nagpadayon kini sa mga hukmanan diin gipanalipdan ang hustisya, sa mga lawak-klasehanan diin gipanday ang kabatan-unan, sa mga opisina sa gobiyerno diin gikinahanglan ang matinud-anong pagserbisyo, ug sa matag dapit diin ang kamatuoran ug kaangayan gipili labaw sa kaugalingong interes.
Ang Ebanghelyo nagtudlo nga ang kamatuoran mao ang makagawasnon sa tawo ug nga ang tinuod nga pagpangulo makita sa pag-alagad, dili sa gahom o dungog. Kini sab ang mga mithi nga gipasiugda sa seminaryo.
Ang kahibalo kinahanglan mag-uban sa pagpaubos, ang awtoridad kinahanglan mag-uban sa pagkamaluloy-on, ug ang pagtuo kinahanglan makita sa matarong nga binuhatan. Kini nga mga prinsipyo dili lamang alang sa mga pari kondili alang sa tanang lungsoranon nga gustong mahimong matinud-anon ug responsable nga miyembro sa katilingban.
Apan isip usa ka kanhing seminarista, aduna sab koy kasubo nga usahay akong mabati. Makapaguol ang pagtan-aw nga adunay pipila ka kanhing seminarista—ug usahay bisan pipila ka mga pari—nga daw mas gipili ang personal, ideolohikal, o politikal nga interes kay sa walay pagpihig nga pagpangita sa kamatuoran ug hustisya.
Kini dili usa ka paghukom sa ilang pagkatawo, kay ang Diyos lamang ang hingpit nga nasayod sa sulod sa kasingkasing sa matag usa.
Hinuon, kini usa ka pahinumdom nga ang pagporma nga nadawat sa seminaryo dili matapos sa adlaw sa paggawas niini. Kini usa ka padayon nga panaw nga nanginahanglan sa mapainubsanon nga pagsusi sa kaugalingon, pagdawat sa kamatuoran, ug kaisog sa pagbuhat sa husto bisan pa kon lisod kini o dili popular.
Ang tinuod nga edukasyon dili lamang sukdon sa diploma o titulo. Ang iyang tinuod nga bili makita sa kinabuhi
sa tawo human siya makabiya sa eskwelahan.
Ang seminaryo nagtudlo nga ang kaalam dili lamang ang
kadaghanon sa nahibaw-an, kondili ang abilidad sa paggamit niini alang sa kaayohan sa uban.
Ang edukasyon mahimong walay pulos kon kini dili mogiya sa pagkamatarong, pagrespeto sa dignidad sa matag tawo, ug pagpanalipod sa kamatuoran.
Hangtod karon, mapasalamaton gihapon ako sa mga tuig nga akong gigahin sa seminaryo. Didto ako nakakat-on
nga ang pagkamatarong dili usa lamang ka leksiyon kondili usa ka paagi sa pagkinabuhi.
Didto usab ako nakasabut nga sa dili pa mahimong maayong lider, maayong propesyonal, o maayong Kristohanon ang usa ka tawo, kinahanglan una siyang mahimong usa ka tinuod ug matinud-anong tawo.
Kana nga pagkatinuod makita dili sa matahum nga mga pulong, kondili sa adlaw-adlaw nga pagpili sa amatuoran, pagbarog alang sa hustisya, pagtahod sa dignidad sa isigkatawo, ug pag-alagad sa katilingban nga walay kahadlok ug walay pinalabi.
Sa katapusan, ang labing bililhon nga kabilin sa seminaryo dili lamang makita niadtong nagsul-ob sa sutana.
Makita usab kini sa matag kanhing seminarista nga nagkinabuhi sumala sa mga mithi nga iyang nakat-onan ang mithi sa kamatuoran, integridad, pagkamatinud-anon, ug pag-alagad. Kini nga mga mithi mao ang tinuod nga
sukdanan sa usa ka malampuson nga pagporma, ug kini usab ang labing dako nga gasa nga mahimong ikatampo
sa seminaryo ngadto sa Simbahan ug sa nasud.