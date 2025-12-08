Anoos: Kalamidad maoy miyagyag

Sa miaging pipila ka adlaw, semana, ug buwan, ang Pilipinas ug ang Sugbo padayong gisulayan sa sunodsunod nga mga kalamidad—pagbaha nga aduna o walay tropical depression, makamatay nga mga landslide, ug ang makuyaw nga 6.9-magnitude nga linog ug ang nagsunodsunod nga mga aftershock nga hangtod karon nagpakurog gihapon sa katawhan.
Bisan pa man tungod sa sistema sa panahon sama sa Tropical Depressions Tino, Uwan, ug Verbena, o sa natural nga pag-uyog sa tectonic plates ilawom sa yuta, ang sangputanan nagpabiling makapaantos ug makapasakit: gatusan ang nangamatay, milyunes ang nadaot nga imprastraktura ug kabtangan, ug liboan ka ektarya sa umahan ang naparalisar ug basin dili pa mabalik dayon sa normal.
Tinuod nga ang climate change ug natural nga kahimtang sa nasod adunay dakong papel sa kada kalamidad nga moabot. Apan, ang mga panghitabo karon nipadayag og mas lawom nga problema—usa ka problema nga wala maggikan sa kinaiyahan, kondili gikan mismo sa tawo, labi na sa pangagamhanan.
Ang kalamidad nahimong kusog nga pamatuod sa dugay nang binuhatan sa politiko, mga opisyal sa DPWH, ug pinalabi nga mga kontraktor nga naggamit sa pundo sa katawhan ingon og kaugalingon nilang kahimanan.
Sukad pa 2016, ilang gahom ug impluwensiya nakapadagan og mga proyekto nga kulang sa kalidad, makapahuyang sa barangay ug komunidad, ug makapaluya sa kapasidad sa disaster preparedness.
Ang tanang kahuyang makita ra gayud inig patigbabaw sa kusog sa kinaiyahan.
Ang kadaot sa linog usa ka klaro kaayong pagmatuod. Daghang tunghaan, tulay, ug pampublikong building uban niini bag-o pa unta natukod o gi-renovate ang nasiak o naguba. Kon sakto pa unta ang pagtukod, pagsunod sa engineering standards, ug limpyo ang pag-procure sa materyales, dili unta ingon-ani ang resulta.
Dili kini mga aksidente apan mga consequence kini. Dinhi sa Sugbo, labi na sa Guindaruhan sa Minglanilla ug sa ubang bungtod sa lalawigan, padayon ang pag-quarry nga naguba sa mga kabukiran ug naghimo og kahuyang nga duol kaayo sa mga puy-anan sa katawhan.
Ang kalamidad dili bakakon. Nagpadayag kini. Ang matag baha, matag natumpag nga building, matag landslide usa ka mensahe nga gisulat sa kinaiyahan—nga nagpakita sa kahuyang sa yuta ug sa kahuyang sa sistema nga nagdala unta og proteksiyon.