Anoos: Kalampusan ni Jonalyn

Wilfredo G. Anoos
Ang estorya ni Jonalyn Maestrado Dalanon, Top 1 sa October 2025 Fisheries Licensure Examination, dili lang usa ka personal nga kadaugan — kini usa ka hulagway sa paglaom, kabangis, ug kaisog nga maoy kinauyokan sa matag technologist. Gikan sa usa ka baybayong barangay sa Carmen hangtod sa pag-angkon sa labing taas nga dungog sa tibuok nasod, ang iyang panaw usa ka mapamalandong nga ehemplo nga ang edukasyon ug determinasyon makapabag-o sa kinabuhi.
Ang iyang pagkab-ot sa 91.25% nga rating sa board exam bisan gikan sa usa ka gamay nga campus sa Sugbo, nagpamatuod nga dili kinahanglan dako ang eskwelahan aron mahimong dako ang kalampusan. Ang kalampusan ni Dalanon nagpahayag nga ang kalidad sa edukasyon sa Cebu Technological University – Carmen Campus ug ang dedikasyon sa mga magtutudlo sa College of Fisheries and Allied Sciences (CFAS) nagbunga.
Sama sa giingon ni Campus Director Dr. Anthony S. Ilano, ang iyang kalampusan dakong dungog sa tibuok CTU community.
Apan labaw sa numero, ang estorya ni Jonalyn usa ka narrative sa grassroots success.
Gikan sa pamilya sa mga mananagat ug mag-uuma, sa Placer, Masbate, siya nagdako nga may kasinatian sa kamatuoran sa panginabuhi sa dagat — kalisod, kakugi, ug paglaom.
Ang iyang kadasig sa pagtuon bahin sa kadagatan ug sa mga mananagat nga iyang nakita matag adlaw nagmugna sa iyang tinguha sa pagtabang balik sa komunidad. Ang iyang pagka-BFAR-V scholar, usa ka timaan nga ang gobiyerno ug lokal nga mga institusyon adunay papel sa pagpalambo sa kabatan-onang adunay tinguha.
Ang disiplina ug consistency nga iyang giila nga sekreto sa kalampusan, mao ang yawi sa iyang pagkahuman sa kolehiyo isip Magna Cum Laude ug sa pagkab-ot sa Top 1. Kini nagpasabot nga ang kalampusan dili bunga sa suwerte, kondili sa padayon nga paningkamot ug pagtuo sa kaugalingon.
Ang iyang giingon nga “magtuon bisan kapoy, ug mag-ampo pirmi” nagpamatuod nga ang espiritu sa paglahutay ug espiritwalidad nagsilbing timon sa iyang barko padulong sa kadagatan sa kalampusan.
Apan ang labing makapadasig nga aspeto sa iyang panaw mao ang pag-alagad sa komunidad. Sa iyang mga kalihukan sa coastal clean-ups, mangrove projects, ug student mentorship, nakita nga ang iyang kalampusan dili lang alang sa personal nga kadungganan, kondili alang sa pagpanalipod sa kalikopan. / wilfredogubalaneanoos@gmail.com