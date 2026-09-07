Anoos: Kasub-anan giatbangan og kalingawan

Ang piyesta panahon sa kalipay. Apan ang kalipay kinahanglan adunay limitasyon kon kini makasamok sa kasubo sa usa ka pamilya.
Ang Barangay Esperanza sa Poro, Camotes Island, Cebu, adunay katungod nga magsaulog sa ilang piyesta. Ang mga kalihukan sama sa disco, sayaw, musika, ug uban pang programa kabahin sa tradisyon sa pagsaulog ug panaghiusa sa komunidad.
Dili kini angay supakon apan sa matag kalihukan sa komunidad, adunay usa ka butang nga kinahanglan dili gayud nato kalimtan: ang respeto sa isigkatawo ug sa minatay.
Sa maong higayon, anaa duol sa lugar sa disco ang haya sa namatay nga si Abel G. Garciano, dugay nang nagserbisyo isip government employee sa Municipality of Poro.
Sa iyang pagpanaw, ang iyang pamilya, mga paryente, higala, kauban sa trabaho, ug mga nakaila kaniya nagtigom aron mohatag sa katapusang respeto, mag-ampo, ug makig-uban sa kasubo sa iyang pamilya.
Busa, makapangutana kita: Angayan ba nga ang full-blast nga tingog sa disco moabot mismo sa dapit diin ang usa ka pamilya nagbangutan?
Dili kini pangutana bahin sa pagbatok sa piyesta, wa sab kini pagsupak sa kabatan-unan nga gusto maglingaw-lingaw. Ang isyu mao ang konsiderasyon. Ang kasaba nga mahimo’g ordinaryo lamang alang sa mga nagsayaw ug nagsaulog mahimong bug-at kaayo alang sa usa ka pamilya nga naghilak, nag-ampo, ug naghinumdom sa ilang namatay nga minahal.
Dinhi kinahanglan unang motan-aw ang mga opisyal sa Barangay Esperanza, ang liderato dili lamang makita sa pag-organisar sa piyesta ug pagpatuman sa mga programa. Ang tinuod nga liderato makita sab sa abilidad sa pagpanalipod sa kalinaw, dignidad, ug kaayohan sa tanan—lakip na sa mga pamilya nga anaa sa panahon sa kasubo.
Kon adunay haya nga duol sa lugar sa kalihukan, nganong dili man lang ipaubos ang volume? Nganong dili ibalhin gamay ang venue? Nganong dili limitahan ang oras sa kusog nga musika?
Ang gamay nga konsiderasyon mahimong dakong kahupayan alang sa usa ka nagbangutan nga pamilya.
Kinahanglan sab nga ang Municipal Government of Poro, uban sa mga may kalabutan nga opisina, motan-awniini isip usa ka butang nga angay hatagan og polisiya ug klarong guidelines.
Maayo nga ang LGU ug DILG motabang sa mga barangay sa pag-establisar og praktikal nga mga lagda alang sa mga pista, disco, ug uban pang dagkong kalihokan kung kini mahitabo duol sa haya, simbahan, eskwelahan, health facility, o ubang dapit nga nanginahanglan og kalinaw.
Apan labaw pa sa ordinansa ug regulasyon, kinahanglan nato maminaw sa tingog sa atong mga pari ug religious leaders, traditionalists, culturalists, elders, ug mga lider sa komunidad.
Ang kultura sa Camotes dili lamang kultura sa kasadya. Kini usab kultura sa pagpakig-uban sa kasakit, pagtabang sa nagbangutan, ug paghatag og dungog sa mga nangagi na.
Ang pista molabay. Ang disco mahuman. Ang musika mapalong. Apan ang panamilit sa usa ka minahal dili na mahimong balikon.
Busa, ang panawagan yano lamang: Maglipay kita, apan ayaw kalimti ang nagbangutan. Magsaulog kita, apan ayaw kawata ang ilang kahilom. Ipadayon nato ang atong tradisyon, apan ipadayon usab nato ang mas lawom nga tradisyon sa pagrespeto sa minatay.