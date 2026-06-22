Anoos: Katungod sa Homeowners

Isip usa ka homeowner sa SofTouch Subdivision sa Purok Atis, Barangay Calajoan, Lungsod Minglanilla, Cebu diin sud sa daghang katuigan, pipila sa homeowners nga nakaagi og mga kalisod ug kauwawan tungod sa pipila ka mga lagda nga gipatuman sa mga guwardiya sa subdivision nga dili makatarunganon ug nakalapas sa legal nga mga limitasyon.
Usa sa mga pamaagi nga nakahatag og kabalaka mao ang pagdili sa pagsulod sa mga drayber sa traysikad o traysikol kon wala silay personal nga ID, bisan pa kon homeowner mismo ang ilang gipasakay ug gipahatod ngadto sa iyang pinuy-anan.
Sa pipila ka mga kahimtang, ang mga senior citizen, persons with disabilities (PWDs), gipugos sa pagpalakaw gikan sa ganghaan padulong sa ilang balay, bisan og uwan o naglagiting sa init nga adlaw. Alang sa mga naghimo niini nga mga lagda, mahimo kining tan-awon nga gamayng butang, apan alang sa mga naapektuhan, kini usa ka dakong kahasol.
Walay pagduhaduha nga importante ang seguridad. Ang matag homeowner nangandoy og malinawon ug luwas nga komunidad. Apan ang mga pamaagi sa seguridad kinahanglan kanunay nga balansehon uban sa katungod ug kaayohan sa mga residente.
Ang mga lagda nga sa tinuod makababag sa mga homeowners, ilang mga bisita, service providers, ug mga drayber sa makatarunganong pag-abot sa mga pinuy-anan mahimong himuong instrumento sa kahasol imbis nga panalipod.
Ang desisyon sa Korte Suprema sa kaso sa La Costa Brava nagpasiugda sa usa ka batakang prinsipyo: adunaygahum ang homeowners’ associations.
Giila sa Korte nga bisan pa man adunay katungod ang asosasyon sa pagsilot sa mga miyembro’ng delinquent tungod sa wa makabayad sa dues, dili nila mahimong pugngan ang paggamit sa mga common areas sama sa mga dalan.
Sayon ra sabton ang rason, ang mga dalan dili pribilehiyo nga ihatag o kuhaon sumala sa kabubut-on sa mga opisyal sa asosasyon; kini nga common areas nga gituyo alang sa paggamit ug kaayohan sa tanang homeowners.
Kini nga prinsipyo dili lamang mahitungod sa wala mabayri’ng asosasyon nga bayranan. Kini usa usab ka pahinumdom nga ang pagpangdumala sa asosasyon kinahanglan nga maggiya sa hustisya.
Katuyoan sa homeowners’ associations mao ang pagtukod og lig-on nga komunidad ug maayong panag-uban sa mga silingan, dili ang pagtukod og mga babag tali kanila. Ang ilang mga opisyal gipili aron mag-alagad, dili aron mogamit og gahum nga walay klarong limitasyon. Ang tanang mga polisiya kinahanglan magpakita sa espiritu sa Magna Carta of Homeowners and Homeowners’ Associations nga nagtumong sa pagpanalipod sa kaayohan sa komunidad ug sa indibidwal nga katungod sa matag homeowner.
Klaro ang mensahe sa Korte Suprema, ang mga asosasyon adunay katungod sa pagpatuman sa mga lagda, apan kinahanglan pinasikad sa nalatid sa balaod. DISCLAIMER: Ang opinyon o komentaryo nga gipatik iya lang sa nagsulat. Ang pamantalaan dili manubag sa epekto sa maong pamahayag.