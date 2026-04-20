Anoos: Kon makasulti pa ang hangin

Ang bag-ong pahibalo bahin sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu dili lang ordinaryong pasidaan sa kalikupan—kini usa ka kusog nga pahimangno. Sa dihang gipahibalo sa Environmental Management Bureau (EMB) nga ang lebel sa PM2.5 anaa sa kategoryang “Unhealthy for Sensitive Groups,” gipakita niini ang usa ka kamatuoran nga kasagaran nato mapasagdan hangtod makita na nato sa atong palibot: ang polusyon dili layo nga hulga; anaa na kini sa hangin nga atong gininhawa matag adlaw.
Sa lebel nga 101 sa PM2.5, dili na kini butang nga teoritikal ang mga bata, tigulang, ug kadtong adunay sakit sa pagginhawa sama sa hubak ang dali nga naapektuhan. Apan mas lawom pa gyud ang kahulugan niini—ang padayon nga pagkadaut sa kalidad sa hangin hinay-hinay nga nagbutang og peligro sa kahimsog sa tanan, ug nagdugang sa kabug-at sa atong sistema sa panglawas ug serbisyo publiko.
Mas nahimong makahuluganon kini nga panghitabo tungod sa iyang panahon. Pipila lamang ka adlaw sa wala pa ang maong pahibalo, ang Cebu Technological University (CTU) mipahigayon sa 2026 Pollution Control Officer (PCO) Strategic Summit sa ilang Main Campus. Ang maong tigom nagtigom sa mga lider sa institusyon, environmental officers, ug mga eksperto aron atubangon angparehas nga isyu nga karon klaro nang nagpakita sa Metro Cebu.
Ubos sa pagpangulo ni Dr. Jonita V. Literatus, uban sa mga yawe nga personalidad sama ni Dr. Ramil C. Genobiagon ug Dr. Gregorio P. Pajaron Jr., gipasiugda sa summit dili lamang ang pagsunod sa balaod (compliance), kundili ang tinuod nga panubag (accountability). Ang mga Pollution Control Officers sama ni Dr. Ve Leslie E. Atanoza gipahimutang isip mga nanguna sa pagpatuman sa hustong pagdumala sa kalikupan sulod sa ilang mga institusyon.
Ang mga diskusyon dili lang puro teorya. Ang resource speaker nga si Engr. Cindylyn Pepito-Ochea mipahinumdom sa mga nag-unang balaod sa kalikupan sa Pilipinas: Republic Act 8749 o Clean Air Act, Republic Act 9275 o Clean Water Act, Republic Act 6969 bahin sa hazardous waste, Republic Act 9003 o Solid Waste Management Act, ug Presidential Decree 1586 o Environmental Impact Statement System. Kini nga mga balaod dili lang basta mga papel—kini mga panalipod nga gituyo aron malikayan ang sitwasyon nga atong giatubang karon sa Cebu.
Sa ikaduhang adlaw, si Engr. Alan Dinampo nagpalawom sa diskusyon pinaagi sa paghisgot sa mga pamaagi sa compliance sama sa OPMS, SMR, ug CMR, lakip ang crisis management. Apan ang “krisis” nga ilang gihisgutan dili na lang posibilidad—anaa na kini sa atong atubangan, makita sa kahimtang sa hangin ug masukod sa lebel sa particulate matter.
Usa ka importante nga punto gikan sa EMB mao ang dili dayon pagbasol sa Kanlaon Volcano.
Bisan pa og posible kini nga nakaamot, gipasiugda sa mga eksperto nga dili angay kalimtan ang lokal nga tinubdan sa polusyon—labina ang aso gikan sa mga sakyanan ug pabrika. Kini nga punto importante kaayo tungod kay gibalhin niini ang responsibilidad gikan sa natural nga panghitabo ngadto sa mga kalihokan sa tawo.
Tin-aw ang leksyon: ang pagsunod sa balaod sa kalikupan dili angay mahunong sa mga seminar ug summit lamang. Kinahanglan kini ipatuman sa matag adlaw nga lihok—mas hugot nga kontrol sa emisyon, mas limpyo nga operasyon sa mga eskwelahan ug opisina, ug mas kusog nga kampanya sa kahibalo sa komunidad.
Ang mga institusyon sama sa CTU adunay dakong papel sa pagpakita og maayong ehemplo, dili lang isip tig-edukar, kundili isip modelo sa pag-atiman sa kalikupan.
Dili angay nga pasagdan lang kini nga pahibalo. Kinahanglan kini tan-awon isip usa ka punto sa pagbag-o. Ang haze sa Metro Cebu dili lang simpleng panghitabo sa panahon; kini salamin sa kakulangan sa polisiya, kahuyang sa implementasyon, ug kakulang sa kolektibong aksyon.
Kung ang hangin makasulti pa, mao kini ang iyang mensahe: dili na igo ang compliance—gikinahanglan ang tinuod nga commitment.