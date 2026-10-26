Anoos: Kwestiyonable nga Pundo

Ang desisyon sa Korte Suprema nga nagdeklarar nga supak sa Konstitusyon ang pipila ka probisyon sa General Appropriations Acts (GAA) sa 2024, 2025, ug 2026 angay mahimong pahimangno sa tanang Pilipino.
Kon binilyon ka pesos nga pundo sa gobiyerno ang dugangan lapas sa gitugot sa Konstitusyon maisip kini nga isyu sa pagpanubag, integridad sa demokrasya, ug pagtahod sa balaod.
Ang pagdugang og P449.5 bilyunes sa unprogrammed appropriations sa 2024 nga badyet, ang P17.992 bilyunes nga dugang sa Special Road Fund sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa 2025, ug ang pagpawalay-bisa sa pipila ka probisyon bahin sa paggamit sa mga pundo wala pa matino ang paggastohan sa 2026 nagpadayag sa peligro kon ang gahom sa politika molapas sa mga utlanan nga gitakda sa Konstitusyon.
Gipawalay-bisa sab sa Korte Suprema ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o
Sagip tungod kay giisip kini nga usa ka lump-sum appropriation nga naghatag sa Ehekutibo og sobra nga kagawasan sa pagtino sa mga proyekto human maaprobahan ang badyet.
Busa, angay nga tubagon ang pipila ka pangutana: Kinsa ang nagduso niini nga mga probisyon?
Kinsa ang niuyon ug mipasar niini? Kinsa ang nakabenepisyo? Ug kinsa ang manubag sa mga sangputanan?
Labaw pa niini nga mga pangutana sa balaod, adunay mas lawom nga pangutana sa politika: Angay ba natong tan-awon ang mga sangputanan sa 2022 nga piniliay isip leksiyon sa matang sa lideratong atong gipili?
Ang tinuod nga pangutana mao kini: Ang mga gitugyanan ba sa gahom nagdumala nga matinud-anon, responsable, ug matinahuron sa balaod?
Angay nga mangayo ang katawhan og tubag—dili mga pasangil.