Anoos: LTO mipaduol sa Camotes

Ang pagpahibalo nga mag-file og resolusyon aron hangyuon ang Land Transportation Office (LTO) 7 nga magpadala og mobile o one-stop-shop services sa Camotes Group of Islands usa ka inisyatibo nga nagtubag sa dugay nang panginahanglan sa mga motorista. Ang mensahe nga, “Di mo angay mahadlok, angay mo tabangan,” naghatag og paglaom sa mga drayber nga nag-atubang sa mga problema sa lisensya ug rehistro sa ilang mga sakyanan.
Apan kinahanglan pangutan-on: igo na ba ang mobile services aron masulbad ang problema sa mga motorista sa Camotes?
Ang mobile services usa ka maayong sinugdanan. Makapaduol kini sa mga serbisyo sa LTO, makapaminos sa gasto sa pamasahe ug biyahe ngadto sa mainland Cebu, ug makahatag og kahigayunan sa mga motorista nga makaproseso sa ilang mga dokumento nga dili na mobiya sa isla.
Apan temporaryo lamang ang mobile services. Human sa ilang pagbiya, mobalik gihapon ang mga problema kon walay permanente nga sistema sa pagserbisyo.
Ang Camotes gilangkoban sa upat ka lungsod: San Francisco, Poro, Tudela ug Pilar. Busa, angay nga ang solusyon dili kutob sa usa ka higayon nga pagbisita sa LTO. Kinahanglan kining mahimong dugayng programa sa serbisyo publiko.
Ngano nga dili man hisgotan ang pagtukod o pagpalig-on sa usa ka permanenteng LTO satellite office sa Camotes nga adunay igong personnel, kagamitan ug awtoridad sa pagproseso sa mga lisensya ug rehistro?
Aduna nay kasaysayan ang LTO Extension Office sa Camotes. Busa, angay nga susihon ang posibilidad sa pag-upgrade niini ngadto sa mas kompleto nga district o satellite office, uban sa regular nga outreach services sa upat ka lungsod. Ang LTO Memorandum Circular No. 2020-2200 naglatid nga ang pagtukod og mga opisina kinahanglan magtagad sa gidaghanon sa transaksiyon ug sa geograpikanhong kahimtang sa mga lugar nga nanginahanglan og serbisyo.
Aron mahimong malungtaron, mahimo kining sugdan pinaagi sa hiniusang lakang sa Sangguniang Panlalawigan ug sa upat ka Sangguniang Bayan.
Una, ang matag SB sa San Francisco, Poro, Tudela ug Pilar mahimong mopasar og resolusyon nga mangayo sa LTO 7 ug LTO Central Office nga palig-onon ug i-upgrade ang serbisyo sa Camotes.
Ikaduha, ang Sangguniang Panlalawigan mahimong mopasar og kaugalingong resolusyon nga mo-endorso sa hiniusang hangyo ngadto kang Governor Pamela S. Baricuatro, aron pormal nga ipasa sa LTO ug Department of Transportation ang hangyo sa katawhan sa Camotes.
Ikatulo, kinahanglan adunay kasabutan tali sa provincial government, upat ka LGU ug LTO bahin sa opisina, pasilidad, personnel, pondo ug regular nga iskedyul sa serbisyo. Ang mga transaksiyon, bayranan ug koleksiyon kinahanglan transparent ug subay sa balaod.
Ang libre nga TESDA driving course nga gilusad sa upat ka lungsod usa usab ka maayong lakang. Apan angay kining ipadayon matag tuig pinaagi sa regular nga batch, klarong pondo ug koordinasyon sa TESDA.