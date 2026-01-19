Anoos: Managlahi ang tumong

Kinsa kaha ang tinuod nga nag-alagad sa katawha’ng Pilipino?
Ang kalainan tali sa Duterte bloc ug sa gitawag nga Pinklawan bloc sa Senado ug sa Kamara sa mga Representante mas naklaro na karon kaysa kaniadto. Bisan pa man nga ang duha ka grupo nagaingon nga nag-alagad sa katawhang Pilipino, ang ilang aktuwal nga lihok sa lehislatura, ilang mga prayoridad, ug mga pampublikong pahayag nagpadayag og lahi kaayong direksyon.
Ang usa ka bloc klarong nakasentro sa pagpanalipod sa usa ka political nga pamilya ug sa ilang mga kaalyado, samtang ang usa nagatutok—bisan dili perpekto—sa pagpalig-on sa mga institusyon, sa pagpanubag sa mga opisyal, ug sa kaayuhan sa kinatibuk-ang katawhan.
Ang mga miyembro sa Duterte bloc nagpakita og lig-on nga pagkahiusa, apan dili kanunay sa paghimo og mga balaod nga direkta nga makatabang sa ordinaryong Pilipino. Hinuon, ang ilang panaghiusa mas klaro ug mas kusog kon ang interes sa pamilyang Duterte o sa ilang suod nga mga kaalyado ang maapektuhan.
Ang mga magbabalaod sa Duterte bloc kanunay nga kusog ug hayag nga manalipod kang Bise Presidente Sara Duterte, sa mga lider sa Davao sama ni Mayor Baste Duterte, ug kang kanhing Presidente Rodrigo Duterte.
Sa laing bahin, ang Pinklawan bloc—bisan pa man adunay mga kakulangan ug dili perpekto—kasagaran nagapakita og pagtutok sa mga institusyon imbes sa personalidad.
Ang mga senador ug kongresista nga nalambigit niini nga bloc kanunay nga nagapanawagan og transparency, checks and balances, ug mas lig-on nga public accountability.
Sila kasagaran ang nagduso og resolusyon aron imbestigahan ang korapsyon, nikuwestiyon sa paggamit sa pundo sa gobiyerno ug nagdepensa sa independensya sa mga oversight bodies.
Ang ilang mga balaod ug panukala kasagaran nagtumong sa social protection, maayong pagdumala, ug pagpanalipod sa demokratikong mga prinsipyo bisan pa man nga dili kini kanunay popular sa politika.
Ang nakalahi sa Pinklawan bloc dili moral nga kahingpitan, kondili ang ilang direksyon ug prinsipyo. Ang ilang politikal nga pagpadayon wala magsalig sa pagpanalipod sa usa ka pamilya o politikal nga dinastiya. Tungod niini, ang ilang mga pahayag mas kanunay nagtumong sa katawha.
Sa katapusan sa tanan, ang pangutana alang sa mga botante yano apan hilabihan ka importante: kinsa ang nagahimo og balaod alang sa kaugmaon sa Pilipinas ug kinsa ang nagahimo og balaod alang sa paglahutay sa usa ka politikal nga angkan?